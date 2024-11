Quiénes son los jugadores que deben volver a Unión en 2025

LEER MÁS: Nicolás Ramírez, el árbitro para la visita de Unión a Boca

En el momento que está viviendo Unión, que está muy cerca de abrochar su clasificación a la Copa Sudamericana 2025 y conserva chances matemáticas de ir por un lugar en la Copa Libertadores 2025, mucha responsabilidad tiene el presidente Spahn, quien siguió confiando en Cristian González, más allá que los resultados parecían haber terminado con su ciclo, tras la primera parte de la actual temporada.

Cristian González.jpg

Pero en Unión ya se pone el foco en el 2025, y no solo con la continuidad de Cristian González, sino con la conformación del plantel, debido a que hay jugadores que terminan sus contratos y se irán, otros a los cuales se buscará retener, otros volverán y se espera que varios lleguen para potenciar el proyecto deportivo.

Los que deben volver a Unión para el 2025

Uno de los jugadores que debe volver a Unión es Ezequiel Cañete, a quien Kily González tenía muy en cuenta a pesar de no considerarlo como titular, pero el volante esgrimió situaciones personales para salir del club y recalar en Banfield, donde tuvo un año con muchos altibajos y es un hecho que no se hará uso de la opción de compra. Todo dependerá ahora sobre si el DT lo considera o no para el 2025, o bien se le dará vía libre para partir.

Franco Troyansky.jpg

En tanto que también deben volver dos extremos como Daniel Juárez y Tomás González. Pajarito contó con muy poca participación en Barracas Central, incluso menos que lo que tenía en Unión. Y el Rayo protagonizó un gran arranque de temporada, con goles incluidos, en Quilmes, que el próximo fin de semana se jugará su suerte en el Reducido en la visita ante Nueva Chicago (tiene ventaja deportiva el Torito, tras el 0-0 de la ida). Es muy poco probable de que sean considerados por Kily.

También deben volver Franco Troyansky, quien tiene un año más de contrato con Unión y viene de tener otro año para el olvido en Gimnasia de La Plata. Tampoco está en los planes del DT, y se buscaría acordar su salida, o bien que renueve su contrato y prestarlo a otro club.

Junior Marabel.jpg Prensa Unión

En tanto que también debe regresar Junior Marabel, quien viene de actuar en Palestino de Chile. El conjunto trasandino tiene opción de compra pero es poco probable, por las informaciones que llegan desde dicho país, que se haga uso de dicha alternativa. En Unión, en su regreso, tampoco tendría lugar, con lo cual se le buscaría otro destino futbolístico.

Por su lado, también deben hacerlo Pablo Palacios, quien viene de actuar en Palestino de Chile, donde tampoco se haría uso de la opción de compra. Y Mariano Meynier también debe regresar al club, tras haber jugado a préstamo en Patronato. A los dos se les buscaría un nuevo destino futbolístico.