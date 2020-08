Ramón Centurión: "Bragarnik maneja a Unión"

Ramón Centurión dejó una marcha imborrable en Unión, donde en 1978 hizo su presentación oficial con 16 años, donde en dos etapas jugó 156 encuentros y anotó 47 goles. El Pelado se dio el lujo de jugar en Boca y River, donde fue campeón de la Copa Libertadores. En diálogo con La Central Deportiva por Cadena 3 Santa Fe (101.7), hizo un repaso por su carrera y se tomó tiempo para cargar contra el representante Christian Bragarnik durante la gestión de Leonardo Madelón como DT.

En el arranque de la charla, Ramón Centurión, quien jugó en Unión entre 1978 y 1986 y 1991 y 1992, se refirió al título con River e indicó: "Ese año fui el goleador del River campeón de la Copa Libertadores. Era un equipo de hombres, nadie nos pasaba por arriba. Sabíamos a qué jugábamos y el Bambino (Veira) era muy inteligente".

En tanto que también Centurión reveló lo que le ocurrió con Carlos Griguol, exentrenador de Unión, indicó: "No me ponía nunca porque algunos compañeros querían que juegue (Juan Gilberto) Funes. Yo hacía más goles que él, pero lo ponía al Búfalo. Una vez le tiré la pechera en la cara, me bajó a Reserva. Hice 13 goles en 5 partidos".

Y Centurión destacó sobre su paso por el otro grande del fútbol argentino y tiró: "No me sentí cómodo en Boca porque no era el fútbol que me gustaba. Así y todo hice goles".

En tanto que también Centurión, exgoleador de Unión, reveló un inconveniente que tuvo con César Menotti y apuntó: "Con Menotti también tuve un problema, porque Jorge Solari declara que (Ricardo) Bochini me quería en Independiente. Entonces le pregunto al Flaco si me iba a tener en cuenta en River y me dijo que sí. Después me puso dos partidos y nunca más. Encima Independiente salió campeón".

image.png Ramón Centurión, surgido futbolisticamente en Unión, fue goleador de la Libertadores que ganó River en 1986.

Luego, Ramón Centurión, quien dirigió a las inferiores y a la Primera División de Liga Santafesina de Unión, se refirió a su polémica salida del club y apuntó: "Me echaron de Unión porque le hice una broma al Colo Pascualón. Dicen que le falté respeto (lo acusan de haberlo tratado de mufa) pero no cuentan que ese chico después se fue a atajar a 9 de Julio de Rafaela porque lo recomendé yo”.

Y el Pelado Centurión siguió hablando de su salida de Unión y afirmó: "En Unión no le dieron oportunidades a chicos que mostraron condiciones. Unión y Colón nunca van a pelear por nada, porque no le dan lugar a los chicos del club".

Pero no se quedó allí y Ramón Centurión tiró: "Christian Bragarnik maneja Unión. Tenía poca relación con Madelon, casi nada. Nunca se acercó. No preguntaba por ningún chico que pueda subir a primera. ¿Por qué? Por el tema empresarial de su representante. Bragarnik maneja todo el fútbol. Lleva 11 jugadores a un club, que no juegan pero cobran”.

En la parte final, el Pelado apuntó también contra Luis Spahn y dijo: “¿Qué hicieron con las ventas de buenos jugadores como Gamba, Soldano, Britez, los hermano Pitton, Malcorra? ¿Dónde está esa plata? Todos sabemos que se vendieron por más dinero del que dijeron”.