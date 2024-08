Rivero: "La gente de Unión sabe cuál es el objetivo"

El exjugador de Boca charló con el programa El Quinto Elemento (LT AM 1020) y admitió que "me vengo adaptando de a poco, partido a partido y me está yendo mejor. Estoy contento por la oportunidad de jugar que me dieron, creo que me está yendo bien".

LEER MÁS: Los dos grandes incentivos que tiene Unión para enfrentar a Riestra

Después del duro revés contra Tigre, el Tate quiere ponerse de pie ante un rival que tiene una cara cuando juega en el Guillermo Laza pero es endeble en condición de visitante.

Por el momento, los rojiblancos marchan a tiro de las posiciones y si vencen al benjamín de la categoría trepararán a la vanguardia. Al respecto, enfatizó: "El objetivo es claro, la gente está ilusionada, no lo voy a decir, pero la gente sabe cuál es el objetivo".

Hay que recordar que el vínculo entre Unión y Rivero vence el 31 de diciembre, en una operación que fue sin cargo y sin opción de compra, debiendo regresar al Xeneize.