Soldini, representante de Vargas: "Estoy agradecido a Kily y Unión"

Y el juvenil no solamente responde fecha a fecha, sino que se ganó una convocatoria a la Selección Argentina Sub 20.

Fabián Soldini, representante del defensor, charló con radio Gol (FM 96.7) y en el inicio reconoció que "a Lautaro, nosotros lo captamos en una prueba que hicimos en un momento en Adiur, hace cuatro años, y lo llevamos a Defensa, en el cual enseguida de su división pasó división Reserva, porque Defensa trabaja de esta manera, trabaja muy bien en el aspecto de la proyección de los chicos y bueno, hasta llegó a jugar un partido en unos minutos en primera y bueno, incluso creo que fue contra Unión".

Más adelante admitió que "en Defensa tuvo un comportamiento que no fue el adecuado Lautaro, que creo que le sirvió mucho. El presidente de Defensa me dijo que mirá, no quiero que lo tomes a mal, sé que es un gran jugador, pero yo tengo que tomar medidas disciplinarias y yo no quiero que pasen estas cosas".

Su llegada a Unión

El hombre que maneja los destinos de Vargas soslayó que "lo tuvimos en Adiur entrenando y me comunica en ese momento Carlos Coppola, que también ha llegado a Unión y que me conocía a mí desde cuando estuvo en su paso por Central y sabíamos cómo trabajaba y quería hacer algo con nosotros en forma exclusiva".

Y más adelante, recordó: "Y fue ahí cuando le dije mira, tengo varios jugadores, pero tengo este que me acaba de llegar que es distinto, no quiero que me lo prueben en inferiores, sino probármelo en división Reserva".

Soldini remarcó que "ahí empieza la historia de Lautaro en Unión, que yo siempre tengo que agradecer al Kily , a su cuerpo técnico, porque a chicos como Lautaro siempre digo que la contención humana es fundamental y creo que es uno de sus mayores, no sé llamalo requisito para el éxito que tiene Kily es el manejo del grupo".

Para después, añadir: "Un cuerpo técnico en el cual lo pudieron tener a Lautaro bien contenido y cuando está el ser humano bien, el jugador está muy bien".

Pensar en grande

Con esta convocatoria, el representante dijo que "el objetivo era la Sub 20, ahora hay que seguir trabajando en Unión como lo viene haciendo para llegar al Sudamericano de la categoría. Siempre digo que hay que trabajar porque el medio en el que está es muy fácil caer en las tentaciones, es muy fácil a desviarse".

Y en su despedida, disparó: "Entonces es un trabajo que tenemos que hacer tanto con la mamá, el papá, el cuerpo técnico, de una contención para que siga por ese camino".