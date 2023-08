Rocha: "Unión es un club muy lindo y prolijo"

En el inicio recordó que "viví una linda historia de chico, vivía en el campo, papá y mamá tenían un tambo. A los 9 años un padre de un amigo mío le preguntó a mi viejo si podía llevarme a un club y así arranqué en San Miguel, un club de mi pueblo".

Más adelante admitió que "con 12 años juego un campeonato infantil, clasificamos a un mundialito, fuimos con mi equipo, salimos campeones en Londres y me contacta Defensor Sporting".

LEER MÁS: Unión modificó varios puntos en el ingreso al club

Rocha no dudó en admitir que "le dije a mi representante que me tenga al tanto de las negociaciones. Soy un jugador que le gusta salir jugando, soy muy agresivo a la hora de marcar, tengo amarillas y alguna roja, ahora me controlo un poco más. Aguerrido, me gusta salir jugando desde atrás".

Y luego, refrendó: "Toda la vida jugué como segundo zaguero central, ahora hay un parate, dos semanas de vacaciones y después arrancaría el Clausura, tengo contrato hasta fin de año. Hay una muy buen relación con el club".

En la parte final, enfatizó: "Conozco Unión, tengo una idea, creció mucho en los últimos años, tengo vista la Sudamericana del año pasado, es un club muy lindo, prolijo, correcto, sería un lindo desafío. Estoy muy tranquilo, si me pongo a pensar en el tema me vienen muchas cosas, sería mi primera experiencia afuera, estoy buscando mi mejor camino. Está claro que el interés de Unión fue creciendo y esperemos llegar a buen puerto".