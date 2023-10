LEER MÁS: Unión: los números de Calderón, la figura del Clásico

"Por más dolores que haya, el partido de ayer (por el domingo) no me lo quería perder por nada", comenzó diciendo Enzo Roldán, en un mano a mano que tuvo con La Central Deportiva de Cadena 3 Santa Fe (FM 101.7), en relación a su presencia en el partido determinante por la permanencia que disputó Unión ante Colón en el Brigadier López.

Pero no se quedó allí, y Enzo Roldán agregó: "Era una oportunidad para demostrar que podía estar y me sentí bien. "Me duele todo por el partido de ayer (por el domingo), pero estoy bien".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Flacentrald_sf%2Fstatus%2F1708969291721138473&partner=&hide_thread=false #AHORA | Enzo Roldán, en vivo en @lacentrald_sf, tras el empate de Unión en el #ClasicoSantafesino @Cadena3Com Santa Fe FM 101.7 pic.twitter.com/toDRmRHk8i — LA CENTRAL DEPORTIVA (@lacentrald_sf) October 2, 2023

"El día del Clásico amanecí bien. Jugué con un poco de dolor pero enseguida me olvidé de eso. El hincha me hizo saber que me necesitaban", agregó el volante de Unión, que una vez más demostró que es clave para lo que pretende Cristian González de su equipo.

LEER MÁS: Unión, con más de medio equipo de inferiores en el Clásico

Justamente sobre lo que fueron estos días de incertidumbre en cuanto a su lesión, Enzo Roldán agregó: "Kily y el cuerpo técnico siempre me apoyaron. Unión me ha dado todo, la posibilidad de crecer y de debutar en Primera, la gente, el Clásico y la familia me llevaron a decidir que quería estar".

Pero también, Enzo Roldán agregó: "Para el Clásico no me infiltraron. Con todo lo que me dio Unión, lo mínimo que podía hacer era jugar el Clásico contra Colón".

Y en cuanto al presente deportivo y lo que se viene para Unión, Enzo Roldán disparó: "Tenemos fe en el grupo y en qué podemos clasificar entre los cuatro mejores de la zona. La realidad es que por momentos nos sentimos subestimados de cara al Cláscio, pero fue un plus para nosotros".