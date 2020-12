San Lorenzo abonaría otra parte de la deuda con Unión

Junto a Rosario Central, el Ciclón es uno de los clubes que no pudieron cumplir con los acuerdos establecidos. En este caso, por los pases de los hermanos Bruno y Mauro Pittón. Incluso ya transfirió a Vélez al volante, pero no le abonó a Unión el saldo. Por tal motivo, en varias ocasiones la institución santafesina presionó para el cobro, enunciando que recurriría a AFA si no había respuestas.

El reclamo a la Liga Profesional no iba a tener asidero, ya que el presidente es el mismo que de San Lorenzo, Marcelo Tinelli. Pero en los últimos meses hubo charlas nuevamente, sobre todo tras la venta de Adolfo Gaich a CSKA Moscú de Rusia, para acordar una nueva refinanciación. No era la idea de Unión, pero ante el complejo escenario, se dio el visto bueno, aunque siendo terminante ante otra falta de pago.

Entonces, con este abono que debía entrar –si es que ya no ingresó a la tesorería–, San Lorenzo estaría cada vez más cerca de quedar al día con la deuda que tiene con Unión, que está ávido de recibir también lo del colombiano Yeimar Gómez Andrade a Seattle Soundes de la MLS, lo del defensor Mariano Gómez a Atlético Madrid B de España y de Emananuel Britez a Defensa y Justicia.

En tiempos de economía de guerra, Unión tiene unos "ahorros" para afrontar el inicio de 2021. Solo resta esperar y administrarlo.