Prensa All Boys

Unión se instaló desde este lunes en Mar del Plata para llevar adelante la parte más importante de la pretemporada con vistas a la segunda parte de la Superliga y la Copa Sudamericana. Un plantel compuesto por 29 jugadores, que seguramente tendrá el aporte de algunos refuerzos que está esperando el entrenador, Leonardo Madelón.

De igual modo, hay varios profesionales que no están y que se quedaron en Santa Fe entrenando a la espera de definir su futuro. Vale resaltar que Gastón Comas (rotura de ligamentos cruzados de la rodilla) y Gastón González (pubialgia) se están recuperando, quienes serían las excepciones; mientras los desafectados son Manuel De Iriondo, Nicolás Andereggen y Santiago Lebus.

Precisamente el santotomesino es una de las caras nuevas, pese a formar parte de la institución. Si bien es cierto que tenía todavía seis meses más de contrato en All Boys, resolvió rescindir y volver a Santa Fe. Esto atendiendo que no tuvo demasiadas oportunidades y dicho elenco no puso reparos en su salida.

Santiago Lebus.jpg Foto: Facebook

No estaba tampoco entre las prioridades de Madelón y también se mueve en pos de encontrar el mejor destino. Es muy factible que quede en libertad de acción y negocie por su cuenta, pero se trata más de una presunción. Una situación similar a la de De Iriondo, que espera propuestas, pero también sabe que en seis meses queda con el pase en su poder.

En su momento, Lebus fue uno de los puntos altos de la reserva que comandaba Eduardo Magnín y fue así como Madelón le dio algunos minutos en algunos partidos. Sin embargo, nunca pudo mostrar todo lo que prometía. Irse en busca de oportunidades al ascenso quitándole chances acá. Al no poder afianzarse, directamente perdió el terreno y actualmente define qué es lo más conveniente.

En caso que no encuentre otro club, se quedará a cumplir su vínculo.