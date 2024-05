Se conocieron los cortes de tránsito para el partido entre Unión y Banfield

Se espera, como es habitual, un imponente marco en el estadio 15 de Abril pese a que otra vez le ubicaron un partido en día de semana y no un finde, cuando la gente tiene mayores posibilidades. De igual modo, la gente hace el esfuerzo igual por más que el dinero no es lo que abunda y acompaña. No importa el día.

A parte está la expectativa de volver a ver al equipo a nivel local, con el mismo plantel, pero con nuevas aspiraciones, donde asoma llegar a la Sudamericana como aspecto de mínima. Así lo dio a entender en conferencia de prensa el DT Cristian González.

Como siempre, el club brinda detalles para los hinchas que quieran ir al partido en la previa, al igual que el Ministerio de Seguridad, que reveló el operativo, que comenzará a las 18, mientras que las puertas del estadio se abrirán a las 19.

A continuación, los cortes de tránsito para el partido entre Unión y Banfield