Se fue de Unión de la peor manera y habló de su relación con el plantel

Sin embargo, Méndez expresó que luego de todo lo que paso, pudo dialogar con algunos jugadores, entre ellos con el capitán rojiblanco Claudio Corvalán.

La relación de Méndez con el plantel de Unión

"Pude hablar con ellos, pero no con todos. Y quizás alguno siga enojado. Pero charlé con el capitán, con Claudio Corvalán, le expliqué la situación y le pedí disculpas. Creo que lo entendió. Si no es así, cada vez que me cruce con alguno de los jugadores de Unión tendré que pedirle disculpas. Eso no me hace menos nada. Al contrario: pienso que me suma porque lo siento genuinamente", aseguró.

Y consultado por lo que le dijo su padre cuando se fue de Unión, respondió: "El piensa lo mismo que yo: que estuvo mal. Pero me entendió. ¿Cómo no me va a entender si es mi viejo? Me banca porque me adora. La cagada me la mandé yo. Tengo 46 años y me hago cargo. Soy responsable".