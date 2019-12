"Estamos mirando a jugadores que a los que no les toca jugar tanto en los equipos grandes", dijo el entrenador de Unión, Leonardo Madelón, en uno de sus últimos contactos con la prensa. Esto atendiendo al armado del próximo plantel, donde le dijo a la dirigencia que necesita por lo menos cuatro jugadores para afrontar un exigente inicio de semestre de 2020, con la segunda parte de la Superliga y la primera fase de la Copa Sudamericana donde enfrentará a Atlético Mineiro de Brasil.

Un defensor, dos volantes y un atacante serían las prioridades, siempre y cuando no se vaya nadie de la base principal, ya que eso hará cambiar el número. Por el momento son más los rumores que circulan que las concreciones. Esto se debe a que el mercado de pases está más austero que nunca y, por si fuera poco, se piden sumas siderales que atentan con las negociaciones.

Esto le pasa a los dirigentes del Tate, que tienen abordados varios frentes, pero todavía no pueden concretar nada. El hermetismo es tanto que prácticamente no se filtra información y la que se consigue no puede confirmarse del todo. Así y todo, hay algunas pistas que se van conociendo, que podrían ser muy factibles. En este caso, el presunto interés que habría para tentar al delantero de Independiente, Sebastián Palacios.

Un futbolista con trayectoria y las características que estaría buscando el conductor rojiblanco. Un típico extremo que puede bajar unos metros para moverse también como volante, pero netamente ofensivo. En la actual lleva jugados 13 partidos y marcó dos goles. Mostró intermitencias y por eso en varias ocasiones estuvo en el banco de suplentes.

Alternó con Sebastián Beccacece y tuvo poca acción durante el interinato de Fernando Berón. El tema es saber qué dice al respecto el nuevo DT del Rojo, Lucas Pusineri, más que nada para conocer si lo tendrá en cuenta o no. Acá es donde radica el presunto interés de Unión, a préstamo, claro está, aunque se sabe que tiene uno de los salarios más altos del plantel en lo que pinta para ser la gran dificultad.

Vale recordar que el Tucumán tuvo un paso por Santa Fe en la temporada 2013/2014 de la Primera B Nacional, donde mostró sus buenas condiciones: 39 encuentros y nueve conquistas. Un nombre que seduce a cualquier equipo, pero hay que transmitir cautela en este sentido, ya que se trata de un trascendido que fue tomando fuerza.

Solo resta esperar novedades al respecto para saber si finalmente esto prospera o queda en la nada como tantas otras versiones.