Suele suceder que varias veces los protagonistas hablan con medios de otras latitudes y digan cosas que por alguna u otra razón no expresan públicamente cuando le ponen un micrófono los periodistas que siguen la actualidad, en este caso de Unión.

Leonardo Madelón habló este viernes en La Oral Deportiva (Rivadavia AM 630), después de vencer a Atlético Mineiro y antes de esperar por River, puntero de la Superliga.

En el inicio afirmó que "en enero hizo 6 años que estoy en Unión, con un bache de 6 meses en 2017 cuando me fui a Belgrano y después volví. El jugador que viene a este equipo sabe que tiene que correr, presionar, aportar al equipo con su máxima concentración. Se va convirtiendo en una marca, se va uno y viene otro, pero el respaldo de los años te da todo eso, son un montón de cosas, aunque las continuidades favorecen".

Cuando le preguntaron sobre la enorme victoria frente al Mineiro, el DT de Unión expresó que "somos conscientes de lo bueno que hicimos, los equipos brasileños son difíciles, se potencian de local, te atacan por todos los sectores. No está cerrada la serie, hay que ir como si estuviéramos 0-0 y dejar correr el tiempo. Claro que primero está River".

Respecto a la formación que pondrá en cancha contra el puntero, el orientador dijo que "no creo que repitamos el equipo, Bottinelli está suspendido, hay que ver como quedaron los volantes externos, por ahí cambiamos el sistema para protegernos, River cambió también, tiene un técnico que no le permite más de dos pases para atrás, no podemos arriesgar porque nos podemos comer un gol de entrada. Gracias a Dios estamos bien".

En otro tramo de la charla dio detalles respecto a lo que representa ejercer una presión sobre el rival en el fútbol argentino. Al respecto, sentenció: "Es muy difícil con tantos cambios de jugadores de los equipos, cuando recién te acomodás se van. Necesitás mucho entrenamiento, una presión mal hecha te puede costar car. A veces el jugador no está tan convencido. Por dar un ejemplo, Mineiro tuvo casi el 70% de la posesión y nosotros controlamos el partido, a veces somos más peligrosos sin la pelota que con el balón".

Madelón sabe que más allá de los atributos, River también tiene falencias que pueden aprovechar, por eso no dudó en detallar que "cuando agarrás a Martínez Quarta y Pinola de contra le podemos hacer daño, aunque tienen una soltura y velocidad que no podés pensar, estamos bien y sabemos que vamos a enfrentar a un gran equipo, pensamos en grande y estamos convencidos que podemos hacer un buen partido".

En la parte final, reconoció que pudo abandonar la institución en el inicio de 2020, después de esos días previos donde partieron varios jugadores titulares. Al respecto detalló que "cuando iba a empezar el torneo hablé con los jugadores porque se nos fueron cuatro jugadores en una semana y había que empezar con Argentinos, puntero de la Superliga. Quería ver su respuesta, si veía que perdíamos y el equipo se notaba desarmado en cancha y la gente fastidiosa, es posible que me hubiese ido. Los jugadores mostraron su rebeldía contra todos, se potenciaron, entonces si ellos están bien hay que quedarse. Pero estaba el riesgo que nos podíamos haber ido".