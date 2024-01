"Siento que esta pretemporada me va a venir muy bien"

“Contento por estar acá (Montevideo) renovando todas las expectativas porque espero que este año no suframos tanto como el año pasado y porque no ilusionarnos con pelear ahí arriba como todos queremos. Me tocó llegar en un momento donde Unión estaba compitiendo, yo no venía de un buen momento desde lo futbolístico desde Boca y me costó adaptarme", comenzó contando Orsini.

Para luego agregar "Estoy tratando de aprovechar al máximo esta oportunidad de tener esta pretemporada para arrancar de la mejor manera. Me estoy sintiendo muy bien, lo importante es siempre en las pretemporadas es terminarlas, evitar el tema de las lesiones".

En cuanto a la manera en que vienen afrontando la pretemporada indicó: "Este es un cuerpo técnico que te exige mucho y que pide mucha intensidad. Estamos haciendo mucho hincapié y tratando de a poco a afilar detalles desde todos los aspectos, para poder llegar de la mejor manera al inicio del campeonato".

Consultado sobre la necesidad de reforzar el plantel con jugadores de jerarquía respondió: "Siempre son importantes y los necesitamos porque esa experiencia no se puede trabajar y eso viene incorporado a la medida que vas sumando minutos y partidos. Van a ser un plus a lo que ya tiene este equipo que ha demostrado en la temporada pasada".

"Uno siempre piensa lo mejor para el club, uno tiene que dejar de lado lo que piensan de su individualidad y priorizar la camiseta y el escudo. Somos los primeros los que hemos sufrido la situación pasada pero también nos ponemos en la carne del hincha y sabemos que no ha sido fácil", razonó.

Y siguió: "Nos tocó encontrarnos en esa situación y gracias a Dios la pudimos sacar adelante. Eso nos va a tener que servir de experiencia y este año que estamos con mucha ilusión porque hay una base importante y esperemos tener ese plus que nos faltó el año pasado".

Por último aseguró: "Siento que puedo dar más de mi parte y esta pretemporada que a mi me va a venir muy bien. Esperemos que podemos trabajar y sumar todo lo que por ahí nos faltó en la temporada pasada. Ya sabemos que Unión es un equipo que desde la actitud y lo físico no te regala nada. Si nosotros podemos sumarle un poco más de juego y de esas definiciones que nos han faltado en el último tramo, creo que podemos dar de hablar”.