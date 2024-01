Mauro Pittón presiona para jugar en Unión y no quiere ir a Belgrano

El volante Mauro Pittón tenía todo acordado para jugar en Belgrano, sin embargo su intención es retornar a Unión y por eso no firmó con el Pirata

Desde hace tiempo se venía mencionando la chance de que Mauro Pittón volviera a Unión. Y mucho más cuando se acordó el arribo de su hermano Bruno Pittón. Sin embargo, con el correr de los días, esa chance se desvaneciendo, dado que Vélez, dueño de su pase lo quería negociar y no dejarlo en condición de libre.