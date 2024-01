"Zenón no solo va a ir donde quiera Unión, sino también donde quiera él"

Las negociaciones entre Unión y Boca por Kevin Zenón están frenadas. En los últimos días no existieron novedades al respecto y las diferencias económicas se mantienen. El jugador es prioridad para el Xeneize y el Tate está a dispuesto a negociarlo, pero bajo sus condiciones.

Mauro Pittón presiona para jugar en Unión y no quiere ir a Belgrano

"Siento que esta pretemporada me va a venir muy bien"

Así las cosas, la realidad indica que Zenón está en Montevideo con el plantel rojiblanco a la espera de novedades. La sensación es que más temprano que tarde, el mediocampista correntino terminará siendo transferido. Y el que habló en las últimas horas fue su representante Horacio Rossi, quien en diálogo con TyC Sports analizó el cuadro de situación.

LEER MÁS: Mauro Pittón presiona para jugar en Unión y no quiere ir a Belgrano

En el inicio de la charla, Rossi expresó: "La negociación está abierta. Están hablando entre clubes, lo están tratando directamente y cada uno negocia de la manera que lo cree oportuna. En el caso de Zenón, se le prometió que en este mercado se lo vendía. Eso fue en la renovación".

Para luego agregar "No solamente hay que defender los intereses de la institución, que está bien y le corresponde al presidente, sino que hay que ser responsables en los intereses del futbolista. Unión o cualquier equipo vende jugadores todos los años, pero Zenón tiene solo una carrera".

"Cuando aparecen este tipo de oportunidades, los clubes tienen que apelar a la responsabilidad porque, por detalles o cuestiones que no son tan relevantes y no se llegan a resolver, terminan perjudicándolo inmensamente. Él no tiene cláusula de rescisión, vale lo que lo pagan", aseguró.

LEER MÁS: ¿Unión, interesado en el volante Iván Tapia?

Y siguió: "Ahí es donde no puede haber una brecha tan grande entre la oferta y lo que el club cree que vale un futbolista. Unión quizás venderá a otro futbolista, al igual que en el mercado siguiente, ¿Pero qué pasa si Zenón no tiene un semestre al nivel que lo tuvo? Aparte el salto deportivo y contractual de Unión a Boca es un abismo".

Siguiendo con la charla y marcando el contexto económico y deportivo que atraviesa el fútbol argentino aseveró: "Hoy el fútbol argentino está inmerso en una crisis futbolística por los valores de los contratos. En los países limítrofes, que tienen un fútbol muy inferior, cobran sueldos mucho más altos".

Ya en el final del diálogo sentenció: "Con lo de Zenón soy optimista. Si Boca quiere a un jugador, tengo muchas dudas de que se le escape. Es verdad que se metió Vasco y preguntaron varios equipos, pero el jugador no solo va a ir donde quiere Unión, sino también donde quiere él".