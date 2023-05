Simonutti: "Esta Comisión Directiva de Unión no tiene gestión"

Más adelante apuntó que "en Unión hay cuestiones que generan maneras de pensar, no es solo con Unión sino con otros equipos. Es el vicepresidente Edgardo Zin quien participa en AFA, los dirigentes puertas adentro tienen que tomar nota puertas adentro".

Simonutti también subrayó que "la semana pasada desde Más Unión tenemos el 21% de los sufragios, más de 700 personas que fueron a votar, más otros que no pudieron ir. La gente tiene confianza el proyecto, le planteamos al presidente que Unión tiene que hacer hincapie no solo con presencia en AFA. Las relaciones son muy importantes, no te generará victorias, pero si hay que hacer defensas adecuadas, como también profesionalizar el fútbol con un director deportivo".

Para después, agregar: "En nuestra campaña teníamos a Claudio Gugnali, ahora está trabajando con el Sub 20 del ascenso, hay que profesionalizar. ¿Quién va a asesorar al presidente en este mercado que estamos en una situación comprometida?, hoy no lo hay, una persona con conocimientos, Unión tiene que buscar un manager que esté a la altura".

Simonutti1.jpg José Busiemi / UNO Santa Fe

Cuando le preguntaron sobre la situación del manager deportivo, el dirigente soslayó: "Ellos tuvieron un par de reuniones con Mauro Cetto, con otra persona que no trascendió, habían estado con contactos. La reunión fue amena, nos invitó a charlar por varios temas: Asamblea, inhibiciones y lo que sucedió contra Lanús. Con las tres agrupaciones tratamos el tema de la situación deportiva, van a caer más, solamente están las de Mele y Castrillón, vendrá lo de Marabel. El tema de los esfuerzos son administrativos, con ventas de más de 12 millones de dólares en el último semestre. A Nardoni se lo vendió en 48 cuotas".

El titular de Más Unión también dijo que "hay muchos temas para tratar como las terminaciones de las obres, el club necesita gestión, actualmente la CD de Unión no tiene gestión, con los resultados a la vista no está funcionando, más allá de la buena voluntad, no están a la altura, nadie dice que no sean tatengues. Hay que darle una vuelta tuerca con Subcomisión de fútbol".

En otro tramo de la charla recordó que "no hay fecha de la Asamblea, tal vez haya reuniones para tratar temas de memoria y balance, a partir de eso la CD pondrá la fecha. Una institución no puede estar sin aprobar memoria y balance, no solo por AFA, sino por otros factores. Independiente y Rosario Central tienen balances atrasados".

Antes de su despedida, no dudó en afirmar que "si los números no son refrendados con documentación, ya lo dijo una auditoría de socios, hay que llamar a una Asamblea extraordinaria que debe llamar la CD y no lo hizo. Spahn en su momento no mandó representantes para chequear sus deudas, quedamos agrupaciones y peñas y nosotros. De cara al socio siempre, es una cuestión que llevamos desde Triunfo Tatengue y Más Unión desde hace varios años".