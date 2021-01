Sin acuerdo aún para la continuidad de Elizari en Unión

El volante terminó su contrato el pasado 31 de diciembre y por eso no jugó los últimos partidos de la Copa Diego Maradona. Esto no quería decir que no se buscará retenerlo, sino todo lo contrario y las charlas continuaron. Está el visto bueno del Vasco Juan Azconzábal para negociar y durante los últimos días se dieron contactos, sin embargo, por ahora los intentos no prosperaron.

Elizari.png Fernando Elizari estaría esperando una oferta del exterior y por eso no hay novedades respecto a su continuidad en Unión, donde era tenido en cuenta por Juan Azconzábal. UNO Santa Fe | José Busiemi Pool Argra

Por lo que se pudo saber, el jugador estaría esperando una oferta del exterior, algo con lo que Unión no podría competir respecto al salario. El cambio respecto al dólar es terminante y por eso se maximiza tentar a jugadores, por más que la propuesta sea superadora. Hoy en cualquier país de Sudamericana puede seducir a un futbolista argentino con dólares.

Entonces ahí estaría el tema de por qué todavía no hay novedades respecto al futuro de Fernando Elizari, que ya dejó de tener relación con Unión. No hay nada caído, pero las partes se van alejando un poco más cada día. Aunque en los mercados de pases los cambios pueden darse radicalmente.

Fernando Elizari llegó a comienzos de 2020 de la mano de Leonardo Madelón y nunca pudo jugar, primero por lesiones y luego por cuestiones deportivas. Ya con Juan Azconzábal al mando, logró encontrar minutos en la rotación por la doble competencia y mostró algunas cosas interesantes. Esto hizo que se buscará su permanencia en Santa Fe, pero ahora el escenario es otro. Solo queda esperar...