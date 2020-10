"Soy simpatizante de Unión, pero no hincha"

Alexis tiene un hermano, que se llama Walter Ferrero quien debutó con la camiseta de Unión y además es hincha. Por eso siempre se lo vinculó a Alexis con Unión, aunque fuera su hermano el que jugó con esa camiseta. En diálogo con el programa Despiertos en la Noche, el ahora secretario técnico de Central Córdoba se refirió a ese tema.

"Yo no soy hincha de Unión, mi hermano (Walter) jugó en la Primera División de Unión y siendo más chico que yo debutó antes y yo lo seguí. Mi hermano estaba en Unión y le tomé cariño pero por seguirlo a él. Siempre digo que soy simpatizante de Unión porque soy de Santa Fe y por seguir a mi hermano", explicó.

Y siguió: "Le tomé cariño a Unión por seguirlo a mi hermano. Cuando llegué a la concentración de Colón, los dirigentes me dijeron ‘ahora tenés que salir a decir que no sos hincha de Unión’. Yo opté por no decir nada, porque uno lo que dice en el tiempo no lo puede borrar y lo tiene que sostener, pero a los cuatro partidos la gente de Colón se olvidó de aquellas palabras".

Y respecto a su conflictiva salida de Colón indicó: "La pelea con el presidente (Germán Lerche) desembocó en mi salida del club, me llevaron a tomar esa decisión. Nunca quise que ocurriera de la manera que ocurrió y la gente se quedó con la palabra del presidente en ese momento. Pero el tiempo puso las cosas en su lugar y mirá donde está uno y donde está otro".