Spahn: "Algunos quieren hacer de Unión la Casa de Gran Hermano"

"Yo no voy a hablar de lo que está en las redes, porque le otorgo el beneficio de la duda. Me quieren generar culpabilidad. Cuando uno tiene un rival de dos metros y el otro tiene siete centímetros la técnica más concreta a implementar sería cortarle las piernas. Entonces que esta gente quiera darnos cátedra después de ser partes de una comisión que fracasó es ridículo". Así de terminante fue el presidente de Unión, Luis Spahn, tras las críticas que recibió luego de concretada la Asamblea Extraordinaria.

En una entrevista durísima con LT10, el mandamás Tatengue expuso que hay gente que "quieren hacer de Unión la Casa de Gran Hermano y no voy a entrar en esa. De ser así haríamos algo inédito en el fútbol argentino, que los jugadores no quieran venir Lo que buscan es destruir al club, porque piensan que es mio. Es la política que tiene estos señores. Pusieron olor a sangre para la Asamblea. No puede ser que por Unión nos peleemos, pero está previsto que hay gente que está dispuesta a ensuciarse por tener un rédito de algún tipo".

"Hicimos lo mejor por el club. Si ahora van a plantear que tenemos menos capital deportivo, es por lo menos un disparate. Administramos de la forma que nos parece correcta en pos de hacer a un club digno. No me voy a prestar a la Casa de Gran Hermano. No hay margen para que cualquier persona venga a ensuciar al personal del club. Estas falacias son cuarta", agregó.

Además, hizo una importante revelación: "Pregunté en la Asamblea si preocupaba que el dólar se vaya a 100 pesos y todos se quedaron callados. La realidad es que si pasa eso habrá mayores ingresos que egresos porque hay mucho por cobrar. Es verdad que pasado a millones la plata no parece nada y en otro cambio es un montón. Tienen que decir que como Don Ángel (Malvincino) una deuda de 2003 la terminó cobrar en 2019, o sea tras 16 años, y la familia Vega de 2009 a 2019, seguro a mi familia le pasará lo mismo".

Spahn Spahn

Respecto a los deseos que hay por delante, Spahn le dejó un mensaje a los hinchas: "Lo digo como simpatizante, porque uno quiere todo. La gente quiere jugar y ganar la Libertadores, tener el mejor estadio y pelear el Campeonato. Es entendible. Tengo un alto grado de complacencia y siento satisfacción al recorrer y ver las cosas que se hacen. No es fácil administrar esta gran estructura como esta. Pero lo intentamos y no hacemos alharaca".

En el cierre, explicó:"No quiero que confundamos que este crecimiento hay que acelerarlo peligrosamente. Si uno quiere generar una onda de crecimiento seguramente se puede encontrar con una contraonda y nos puede hacer caer. En la Sudamericana lastimosamente nos tocó enfrentar a un equipo que viene jugando a nivel a internacional hace tiempo y le está yendo bien. Esperemos que algún año nos toque un equipo más accesible para tener más chances de avanzar. Hemos engrosando la estructura del club y muchas cosas más, pero no podemos posicionarnos en una economía que no brinda para más. Ojalá esto sea la continuidad de algo bueno".