Spahn avanzará nuevamente para sumar a un manager en Unión

Este lunes comenzó la segunda semana de trabajos, en Casasol, donde se espera que haya una presencia más importante de dirigentes, que fue lo solicitado por Cristian González, sobre todo la del presidente Luis Spahn.

El anticipo de Spahn sobre el manager de Unión

Desde el alejamiento de Roberto Battión y Esteban Amut, Unión se quedó sin secretaría técnica o figura de manager. Antes, a la misma la había ocupado Martín Zuccarelli, quien abandonó su cargo para irse a Buenos Aires a trabajar con la escudería de Christian Bragarnik.

Incluso el mismo presidente Luis Spahn advirtió que no era tan importante sumar la figura de un manager, en varias intervenciones públicas, más allá que como se informó en su momento fue uno de las condiciones que puso Cristian González para continuar al frente del equipo en diciembre del año pasado.

Vale recordar que Unión hace un tiempo aceleró a fondo por Mauro Cetto, quien finalmente agradeció la propuesta pero decidió tomar otro rumbo. Mientras que en enero se habló de Raúl Gordillo, exjugador de Rosario Central donde fue compañero de Kily González.

Luis Spahn y la chance de sumar a un manager en Unión

Luis Spahn advirtió hace unos días por LT10 (AM 1020) que "es un tema que hablamos y es una dificultad encontrar a la persona adecuada, trabajaré en estos días en un par de entrevistas, de tanto trabajar hemos encontrado alternativas. No voy a dar demasiadas precisiones, hicimos intentos con cuatro personas, todas agradecieron el interés pero no las pudimos concretar. Buscaremos una nueva alternativa".

De esta manera, está claro que más por pedido del DT que por convicción de la dirigencia, vuelve a aparecer en escena la chance de sumar a un secretario técnico o manager, tomando como referencia el mercado de pases poco satisfactorio que viene de hacer Unión, en consonancia con los anteriores, y la necesidad de que dicha figura puesta alivianarle el trabajo a Cristian González y su equipo de trabajo.