Spahn: "Colón llegó más lejos de lo que se esperaba"

El presidente de Unión Luis Spahn dialogó con el sitio Doble Amarilla y entre otros temas se refirió al contexto económico que viven los clubes, el triunfo en el Clásico, del trabajo que viene realizando Leonardo Madelón, como así también de los allanamientos que sufrió en los últimos tiempos.

Consultado por la victoria en el Clásico dijo "Es muy importante para nosotros y la gente está muy contenta. Esto se da en medio de lo que nosotros entendemos como una gran renovación del plantel. Tenemos un mediocampo y una delantera distinta con respecto a los torneos anteriores. Cuando nuestros logros se basan en el trabajo y la planificación, producen doble satisfacción".

Respecto a Leonardo Madelón y lo que se dijo sobre su posible salida ante los malos resultados expresó: "Nosotros estamos muy cómodos con él y la parcialidad lo adora por su historia y por el presente. Ya hemos tenido algunos tropiezos que quizás en otros clubes tienen otra dimensión. Cuando llegó, quizás los resultados no eran los mejores. Sin embargo, decidimos apostar al segundo torneo y terminamos ascendiendo casi cuatro fechas antes.Tropezamos al final del semestre del año pasado y así y todo, clasificamos a la Copa Sudamericana. Es una muestra de que el proyecto funciona".

LEER MÁS: Madelón recibió otra buena noticia en Unión para visitar a Gimnasia (LP)

En otro tramo de la charla habló sobre los allanamientos y la declaración que realizó ante la Justicia "Lo llevo con mucha tranquilidad, no hay nada raro y se va a aclarar todo. Estamos a disposición de la Justicia y hubieron malos elementos que llevó a que se sospeche. Estamos terminando de dar toda la información que se requiere. Esto va a terminar perfecto, gran parte de estas denuncias son falsas y lo único que buscan es poner en jaque el ciclo institucional. No me duele, pero si me apena lo que generaron. Estamos seguros que el camino de la justicia nos dará el 100% de la razón".

En cuanto al presente que vive Colón opinó: "Nos sorprende un poco esta situación porque fue de manera inesperada y con un poco de fortuna, como a veces requiere el fútbol. Ha llegado más lejos de lo que se esperaba. Si esto fuese matemático y previsible, no seria fútbol. Hay resultados que muchas veces son sorpresa total y eso hace que el fútbol será tan interesante, que siempre haya un margen pequeño para romper el prode".

SPAHN 1.jpg

Este año, el Gobierno Nacional publicó en Boletín Oficial la modificación del Decreto 1212, el cual regula los aportes y contribuciones a la seguridad social de la AFA y de los clubes que militan en las categorías del fútbol argentino a nivel profesional.

El dato saliente es que la alícuota que abonaban las instituciones -respecto de ítems tales como la venta de entradas, transferencias de jugadores y derechos de televisación- aumentó de un 6,5% a un 7,25%. La medida alcanza a los clubes de la Superliga, Nacional B y Primera B.

LEER MÁS: En el Tate hay Pocho para rato

La modificación del decreto 1212 golpea más a los clubes que gestionan establecimientos educativos, dado que a partir de ahora quedan directamente excluidas del régimen.

Tal es el caso de Unión con el colegio IPEI, por ello Sphan fue crítico de esta decisión "Yo creo que va a ser una carga. A groso modo, en Unión serían unos $10.000.000 más y no es poco dinero. Ya sufrimos muchísimo los clubes con los servicios. Nosotros tenemos pileta climatizada y a la luz se le suma el agua y el gas de manera muy importante. Han tenido poca consideración a favor nuestro en base a la función que cumplimos. Pero habrá que ingeniarse para seguir. Toda esta circunstancia que hace tan difícil el día a día a los clubes, esperemos que no repercuta en el espectáculo".

Y por último habló del encarecimiento del día a día con la suba de impuestos y servicios que se originaron en los últimos tiempos "Los aumentos están desde los servicios y el 1212 nos obliga a ajustarnos, y esto lleva a un daño del funcionamiento general del club. Ademas tenemos las circunstancias del pasar deportivo del año, pero habrá que ajustarse un poco mas, tener mas gestión e ingenio. Y sino, tendremos menor prestación de servicio, menor mantenimiento de infraestructura y menor crecimiento. Lo cual no es bueno, porque la población va creciendo y siempre deberíamos evolucionar para el beneficio de los socios, yo no le veo nada positivo .Pero en el fútbol hay que bailar con la que toca. Y en los clubes, tenemos que soportarlo".