“No fue una decisión, fue una sugerencia y es la fuerza más fuerte. De Colón estaba José Vignatti y (José) Alonso, y conmigo vino Edgardo Zin. En la próxima asamblea se va a votar y el 20 de mayo se puede homologar un nuevo reglamento”, reconoció este martes el presidente de Unión, Luis Spahn, quien estuvo en la reunión de los clubes de AFA para darle formalismo al final de la Superligay el nacimiento de la Liga Profesional. Asimismo, se plantó ante el cambio en los descensos.

“No es de lo mejor. Pregunté si me podían dar los motivos por los cuales se extingue la Superliga y no tuve una respuesta contundente. Me sorprendió que digan que es un ente ajeno a los mismos que las crearon”, apuntó en diálogo con el programa De 10 que se emite por LT10 AM 1020.

Pero no fue todo: “Yo no creo que Superliga sea para eso. Había un consenso para que la idea de las SA (Sociedades Anónimas) tengan fortaleza pero hoy (por este martes) quedó desestimado. Los dirigentes defendemos a cientos de socios, cuando predomina en la sociedad que los clubes sigan siendo asociaciones civiles. A veces los dirigentes que están acá tienen más información. Hay reuniones que exceden las que se hacen cada 15 días”.

Respecto a las idas y vueltas en la confirmación de los que pierden la categoría, Luis Spahn, mencionó: “No hubo votación, sino más bien una idea de que se mantengan los tres descensos, pero que se plantee una propuesta. Quieren un torneo con 24 equipos. Ahora nos van a notificar de la disolución de la Superliga”.

spahn.jpg Luis Spahn representó a Unión en la reunión de AFA donde se trató el fin del ciclo de la Superliga

Luego hizo alusión al final de Superliga de un Unión que no alcanzó las expectativas: “No hay nada para argumentar. Duelen las derrotas. A la gente le pegó duro la eliminación con Dock Sud. Hay expectativas encadenando una serie de victorias, cerca de recibir recompensas oficiales como el ingreso a las copas”.

“Vélez fue muy eficiente. (Franco) Troyansky tuvo varias posibilidades, pero la derrota tuvo un golpe duro y hay que asimilarlo y ver cómo se puede seguir. Este es el mismo plantel que nos llenó de orgullo ante River y Atlético Mineiro. Estamos esperando que los jugadores tengan las oportunidades de mostrar todo”, retrucó.

Unión Spahn y Madelón.jpg Luis Spahn espantó los fantasmas que hablan de una posible salida de Leonardo Madelón de Unión Prensa Unión

En el final de la charla, erradicó los rumores de una posible salida del entrenador Leonardo Madelón: "Muchos nos fuimos tristes y preocupados. No pude hablar con Madelón, anoche (por este lunes) todo estaba en orden más allá de los disgustos. Está preocupado como siempre, es un trabajo full time y él lo vive con mucha intensidad. Son las normas y reglas del fútbol. Todas las continuidades están aseguradas hasta que se terminan. Esperamos poder contar con él unos años más” .