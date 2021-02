• LEER MÁS: Unión reveló el superávit y la deuda con la familia Spahn

Luego, se metió en el desarrollo de las obras, donde está contemplada la terminación de la tribuna sur como prioridades, al igual que la fachada: "Es algo que me llena de orgullo, que después de 60 años se va a terminar. En lo que decimos todos como la fachada".

Luis Spahn 1.jpg Luis Spahn habló sobre varios temas del presente, entre ellos el balance y la deuda con su familia. Foto: prensa Unión

"Se hicieron ya pagos por 53.000.000 de pesos para las obras a la firma Astori. Todo con recursos propios y sin subsidios. Con una administración sana y eficiente, logramos pegar un salto en la infraestructura. Un edificio de 60 años se va a terminar. De la misma manera que pasaron comisiones sin priorizar este aspecto, ahora logramos ensamblar todo. Logramos estabilidad en Primera División, con un equipo competitivo y en franco progreso. Cimientos paralelos que hacen al futuro del club", agregó Luis Spahn.

"El desafío de las obras es importante. Estamos trabajando para tener más novedades. Creo que llegó el momento. Hubo instantes en el que hubo que priorizar el fútbol y la bonanza económica actual nos permite avanzar en la estructura. Esto no va a generar endeudamiento y quedará de manifiesto en el próximo balance. El superávit se va a convertir en obras. Hoy la cifra a cobrar ronda los 160.000.000 de pesos, resaltando que ahora no hay una venta. El no cobrar nos dan intereses y por eso gozamos de la evolución del dólar", acotó el mandamás rojiblanco.

"La obra tiene un plazo de 180 días. No la vamos a tener visualmente presente en los primeros 90 días, más que nada por las cosas que no estarán presente en Santa Fe, respecto a las partes físicas. Tenemos la fortuna que lo que debía desarrollarse a nivel local ya está hecho desde la primera tarea. Esperemos terminar en ese plazo, aunque puede darse algún aplazamiento", apuntó Luis Spahn.

Luego, en otro tramo de la interacción con los medios de Santa Fe, sorprendió al revelar un tema personal: "No creo que sea un tema que deba trascender. Pero sí, recibí amenazas durante 40 días, por lo que hice la denuncia cuando había promesa de agresión a mi familia. Pero es un tema terminado. El fútbol es un deporte pasional y hay gente que tiene problemas personales y creo que en los medios se puede agredir de forma gratuita. Ya hay un acuerdo entre la fiscalía, con 18 meses de prisión en suspenso, pero es un tema cerrado. Es alguien que no es socio, pero sí lo fue".

bALANCE uNIÓN SPAHN.jpg Luis Spah sacó pecho por el balance y no dudó en sentirse orgulloso. Foto: prensa Unión

La deuda con la familia de Luis Spahn

—"Yo no tomé el 100% de mis posibilidades de crédito. Mi idea es priorizar los planes del club. Desde ya, vamos a adoptar la cláusula dólar. Sé que se criticó en algunos lugares a la familia Spahn. Los unionistas deberían agradecer la colaboración que se hizo. Ya se logró cancelar gran parte e incluso se hizo una donación. La deuda debe rondar los 5.000.000 de dólares".

—"Evidentemente está registrada en la contabilidad del club. No es una nebulosa. Que yo no lo tenga presente con exactitud, es otra cosa. No voy anteponer eso por sobre el club. Tengo sueños como unionistas por completar. No es algo en lo que me fijo día a día. Siento que se usó antes en forma política lo de los aportes. Cuando hubo autonomía. Ahora quienes brillaron por su ausencia quisieron ser alternativas para administrar. Mi familia no está preocupada por el dinero. La vida nos sonrió laboralmente y es un capital. No estamos en condiciones de hacer una donación, pero lo cobraremos en su debido momento. Cuando uno asume como presidente, quedan de lado los negocios, porque se pasa a la vocación social. Siempre prioricé el crecimiento del club. Porque fue la consigna que me puse desde el primer momento. Estamos acá por Unión".

—"Si el club vende por 100.000.000, todo se saldaría rápido. Si el club no vende jugadores en cinco años, no tiene obligación de pagar. Porque es una deuda no exigible y que solo se paga con las transferencias. Siempre lo plantemos como un sistema para defender los intereses del club".

La elección de remodelar el club y no comprar un predio

"Primero, el factor fueron los montos. Trabajamos en ciertas pautas. En los lugares interesantes en calidad de tierra y cercanía, no hubo algo posible, porque rondaban los 2 o 3 millones de dólares billete. Entonces teniendo ocho canchas donde los juveniles pueden desarrollar la actividad, quizás sin todas las comodidades, había dinero potable para las remodelaciones. La idea es terminar el mandato con todo solucionado. Incluso con el predio. No perdemos la ilusión, pero tampoco lo prometemos".

Estadio 15 de Abril.jpg Luis Spahn, además de hacer foto en el balance de Unión, también se refirió a las obras

Aspectos deportivos, en la visión de Luis Spahn

—"Avanzamos en un estudio y hay tres o cuatro alternativas para coordinador de inferiores. Algunas ya tomaron trascendencia. Son alternativas con experiencia. Es una decisión que este mes se concretará".

—"La base es la venta de jugadores para equilibrar presupuestos. Hoy es complicado encontrar clubes que se sustenten solos sin aportes externos, ni apoyo provincial y subsidios como lo hace Unión".

—En cuanto refuerzos. tenemos un plantel abundante. Había algo de lógica por la doble competencia y el coronavirus el campeonato pasado. La idea del técnico es traer tres o cuatro jugadores. Solo hay un jugador cerradi de palabra, es imposible que se caiga. Queríamos aportarle algo más de madurez, pero vimos como los jóvenes se brindaron por el todo y fueron creciendo. El técnico tiene una ilusión muy fuerte para encontrar respuestas. Acordamos la incorporación de Mauro Pitón. Está todo listo de palabra con Vélez. Vendría por un año".

—"A Pocho (Franco Troyansky) le dimos el compromiso para que vaya a otro club y vamos a buscarle, cómo podamos, darle la posibilidad. Considera que cumplió un ciclo. Está convencido y por eso estamos viendo la posibilidad de salida".