Spahn, otra vez duro contra la oposición de Unión: "Festejaba cuando perdíamos"

En la entrevista que brindó a radio Sol Play (FM 91.5) dijo que "la oposición festejaba cuando perdíamos, estaba fomentada por unos cincuenta socios que se aglutinan arriba, en algún momento eran cinco mil, aclaré que me tenían que insultar a mí, la Comisión es la que hace muchas cosas. Los que originaban esto es con una bajeza moral de no tener cojones para insultarme a mí".

La famosa palabra jerarquía que tiene una visión muy particular en la opinión del titular rojiblanco, a punto tal que disparó: "Jerarquía me parece que está tan mal usada, River no tuvo jerarquía para hacerle un gol a Mineiro en 180 minutos, no la tuvo para pelear la Libertadores. Cuando miramos sus 11 suplentes, si eso no es jerarquía, cuál es?. Todos los jugadores profesionales de Argentina tienen un grado de jerarquía, por algo son profesionales y les pagan un sueldo".

Para después, opinar que "a Unión le faltó tener menos miedo, a Platense y a Sarmiento le debíamos ganar, se nos escaparon puntos por malos rendimientos, eran los puntos para ir a la Libertadores. A la vista teníamos un plantel de más jerarquía que estos rivales, pero es imprevisible, sino no sería fútbol".

La continuidad del entrenador tatengue

El 2024 terminó bien arriba para el DT Cristian González, aunque el presidente recordó que la dirigencia lo apoyó en un momento complicado.

Al respecto, expresó: "Nunca pensé que iba, lo vi golpeado después de Gimnasia de Mendoza, lo respaldamos, pusimos el pecho, aguantamos cascotazos, las críticas y no hacer oídos para los que querían que se vaya".

Para después resaltar que "es un motivador agarra y teje sueños, ilusiones, a ver si podemos remontar con ese globo. Creció con Unión, vino con miedos de repetir la historia de Central, de no ser valorado, acá nos alineamos, no tenemos victorias en función que estoy mejor que el técnico o el jugador. Los dirigentes lo máximo que podemos aspirar es a la indiferencia del público".

Más palos a la oposición

En otro tramo de su alocuación dijo que "esa Agrupación (NdR: Identidad unionista) tenía otro nombre, como identidad es difusa, es difícil memorizar los nombres, cambian a cada rato".

La postergada Asamblea

En este tema aclaró que "no se pudo hacer aún la Asamblea porque hay mucho celo en revisar, lleva cientos de horas para revisar el balance para firmar, posiblemente había más confianza y la agresividad de la oposición lleva la ultima respuesta".

Y luego, soslayó que "el estatuto está caduco, hay muchas cosas para cambiar. La sindicatura en Unión tiene por obligación hacerse cargo ante una acefalía, es distinto con respecto a otra institución".