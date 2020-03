Superliga y una decisión que afecta a Unión

La dura crisis que atraviesan varios de los clubes del fútbol argentino tiene involucrado también a Unión, ya que los dirigentes se vieron en la obligación de desprenderse de gran parte de su patrimonio para afrontar diversas deudas. Encima, ahora la Superliga sacó un comunicado, a raíz de la pandemia del coronavirus, que lo perjudica y reabre la novela que se entabló en su momento con San Lorenzo por los pases de Bruno y Mauro Pittón.

Es que en los últimos días Marcelo Tinelli, presidente de San Lorenzo de Almagro, se hizo cargo de la Superliga, la que luego pasó a denominarse Liga Profesional, y que tendrá importantes modificaciones en cuanto al régimen que estaba instaurado con anterioridad.

La pandemia del coronavirus afectó a gran parte del fútbol mundial y nuestro país no fue la excepción, ya que por motivación de los jugadores la Copa de la Superliga se vio interrumpida, más allá que en su momento el presidente Alberto Fernández manifestó que no veía obstáculos para que los partidos se jueguen a puertas cerradas como forma de divertimento para los argentinos que estaban en cuarentena.

LEER MÁS: Los jugadores de Unión que finalizan su vínculo en junio

Pero la dura situación económica de los clubes, sobre todo en lo que a Unión respecta, se vio perjudicada luego de un comunicado que se realizó por parte de la Superliga y que afecta los intereses del club en el cobro del dinero por los pases de los hermanos Pittón.

Fue así que Superliga anunció la suspensión de los plazos previstos en la reglamentación y los controles financieros, cuestión que cayó como una bomba en las arcas de la entidad de la Avenida, ya que ahora no tendrá armas para reclamar en Superliga un par de cheques que fueron rechazados por el pago de San Lorenzo, por las ventas realizadas en el mercado de invierno del año pasado.

LEER MÁS: Leonardo Madelón y su incidencia en la elección del nuevo DT

Llamativamente, la Superliga es presidida por Tinelli, máximo titular del Ciclón, quien pagó con los cheques que fueron rechazados el saldo que se le debía a Unión, lo que llenó de idignación, bronca e impotencia a los dirigenes tatengues.

En resumen, lo que reza el comunicado firmado por el conductor televisivo es que a raíz del parate obligado por el aislamiento preventivo, los clubes no podrán contar con el ingreso de la televisión y las entradas de los encuentros de los fines de semana, con lo cual no serán multados por aquellos compromisos que no pueda cumplir como consecuencia de este inconveniente económico.