Tanda: "Unión está fuerte de la cabeza, el miércoles tenemos revancha"

Y uno de los jugadores que tuvo una buena actuación en Unión fue Patricio Tanda, quien ingresó por Joaquín Mosqueira para disputar todo el segundo tiempo, como consecuencia que Cristian González pretendía darle más fútbol al mediocampo.

Pittón-Unión.jpg Mauro Pittón consideró que Unión fue mucho más que Racing y se fue caliente del Cilindro de Avellaneda. Prensa Unión

Una vez terminado el partido, Patricio Tanda habló con los medios en los pasillos del estadio de Racing, y comenzó diciendo: "Fuimos superiores, tuvimos chances de empatarlo".

Lo que le pidió Kily González ante Racing

Cuando se lo consultó sobre lo que le pidió Kily González, el volante de Unión indicó: "Me dijo que entre y que me posicione de cinco, que juegue, que pida la pelota y que me muestre, que busque el espacio. Luego uno se va adaptando a lo que el equipo necesita".

Y en el final, Patricio Tanda reveló que "cuando perdés no es lindo, todo el grupo está comprometido, el miércoles tenemos revancha, estamos fuertes de la cabeza, todos tirando para el mismo lado".