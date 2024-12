Tati Gerometta, de olvidado a clave para el triunfo de Unión

Cristian González sorprendió en la previa del partido ante Vélez con la inclusión como titular de Francisco Gerometta. Tati prácticamente no tuvo chances durante 2025, reemplazó a un bajo Lautaro Vargas y terminó siendo una de las figuras de Unión , junto a Franco Pardo, en el triunfo por 1-0 que lo dejó con un pie y medio en la próxima Copa Sudamericana.

Francisco Gerometta primero tuvo a Federico Vera por delante, con lo cual fueron muy pocos los minutos que podía estar en cancha, más allá de que el ahora jugador de Independiente contaba con una evidente falencia física, por la cual no podía finalizar los encuentros.

Mientras que cuando parecía que podía llegar su oportunidad, tuvo que ser operado, con lo cual Cristian González le echó manos a Lautaro Vargas, quien llegó en el arranque del año procedente de Defensa y Justicia.

Los rendimientos de Lautaro Vargas fueron destacados en sus primeros partidos, y reemplazó de de gran manera a Vera, lo que le equivalió incluso ganarse un lugar entre los citados por Javier Mascherano para la Selección Sub 20. Sin embargo, sus bajos rendimientos llevaron a Kily González a apostar por la experiencia de Francisco Gerometta, quien jugó como si todo el año hubiese sido figura en ese lugar del campo de juego.

La satisfacción de Tati Gerometta en Unión

"Estoy muy contento por el triunfo, lo necesitábamos como grupo después de perder tres partidos seguidos. Terminé fundido, hacía mucho tiempo que no tenía casi 90 minutos completo, no hubo lesión, sino un calambre", comenzó diciendo Francisco Gerometta, tras la victoria de Unión.

Y reveló que "me sorprendió haber arrancado como titular porque no me venía tocando, pero en el plantel estamos todos preparados, el técnico es claro con el mensaje que cualquiera puede jugar, ya que tenemos un plantel corto y parejo, se hizo esperar pero estaba preparado para jugar".

En cuanto a si fue el mejor partido de Unión en el campeonato, desde lo defensivo, Gerometta dijo que "puede ser, también mirando a la jerarquía del rival, este equipo ataca muy bien, por algo está haciendo la campaña que está haciendo, ya que se perfila para ser campeón. El miércoles jugará la final de la Copa Argentina, es muy valorable el trabajo del equipo, se dice que es defensivo, pero es desde los delanteros hasta el último hombre".

"Hacía mucho que no jugaba, hace un año y medio que vengo arrastrando lesiones y cirugías, fueron meses muy duros, pero fui agarrando confianza, me fui preparando para esto, con lo cual estoy muy contento. Necesitábamos el triunfo como sea, siempre estuvimos en posición de Copa Sudamericana, estábamos adentro todavía pero se nos habían acercado mucho, con lo cual era un partido bisagra, y por suerte lo pudimos sacar adelante", agregó el lateral derecho de Unión.

Y sobre la marca a Matías Pellegrini, uno de los jugadores más temibles de Vélez, destacó: "Sabíamos que iba a tirar diagonales, vimos los videos, lo teníamos visto, sabíamos que venían jugando de esa manera, tienen un circuito de juego muy marcado, estaba todo visto".