Tiago Banega, con todo listo para ser refuerzo de Unión

Así quedaron Colón y Unión en la carrera por no descender

LEER MÁS: Los otros goleadores de Unión que anotaron en su debut

Racing activó la cláusula de repesca, con lo cual sacó a Tiago Banega de Arsenal para colocarlo en Unión, donde llegará para reforzar un sector del campo de juego que quedó desmantelado tras las partidas de Ezequiel Cañete, el colombiano Yeison Gordillo y Luciano Aued.

En las próximas horas Unión informará la contratación de Tiago Banega, a quien se espera para sortear la revisión médica, firmar su contrato y ponerse bajo las órdenes de Cristian González, quien sigue reclamando por la llegada de refuerzos, más allá que hasta aquí parecen más apuestas que jugadores de jerarquía comprobada los que están llegando.

Tiago Banega.jpg

Nació en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, y criado en Primero de Mayo, el mediocampista Tiago Banega de 24 años se formó en Defensores de Pronunciamiento, club en el que debutó con apenas 14 años. Sus cualidades despertaron rápidamente el interés de equipos de Primera: entre ellos, Gimnasia.

LEER MÁS: Las dudas de Kily en Unión para visita a Estudiantes

Sin embargo, el Lobo no le dio la pensión, razón por la cual el pase no se realizó. Luca Marcogiuseppe fue quien se fijó en él durante su paso por el cuadro platense, pero recién pudo dirigirlo cuando asumió en la Quinta de Racing, donde el volante hizo el resto de su etapa formativa. En la Academia subió a Reserva a mediados del 2019 y, apenas seis meses después, Sebastián Beccacece lo subió al primer equipo, con el que hizo su debut el 26 de enero del 2020. Para colmo, al partido siguiente, marcó su primer gol, frente a Argentinos Juniors.

En julio del 2021, tras rotar entre titularidades y suplencias en el conjunto de Avellaneda, en donde anotó tres goles en total, salió en busca de minutos a Patronato. El elenco entrerriano lo adquirió a préstamo, hasta finales del 2022. En el Patrón no pudo consolidarse en el once inicial, pese a que jugó 33 partidos. Más allá de no ser una fija, Tiago Banega ingresó en el primer tiempo de la final, por la lesión de Franco Leys, y tuvo la fortuna de anotar el gol con el que su equipo conquistó el título.

Tiago Banega viene de jugar 15 partidos en lo que va del año con Arsenal, donde en 12 fue titular, en tres ingresó desde el banco y fue reemplazado en siete ocasiones (anotó un gol). Su último partido fue en la victoria 2-0 ante Colón, de la última fecha del Torneo de la Liga Profesional, cuando ingresó en el complemento. No fue convocado para la 1ª fecha en la derrota de este domingo ante Instituto, en Sarandí.