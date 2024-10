Todo lo que el hincha de Unión debe saber para el duelo picante ante Huracán

Por más que en muchas ocasiones pusieron los partidos en días y horarios poco gratos por las hinchas, tampoco fue un escollo y el apoyo siempre estuvo, con marcos multitudinarios. Acá no será la excepción para el sábado, a las 21.15, por la 18ª fecha de la Liga Profesional.

• LEER MÁS: Unión, con todos a la par para el partido ante Huracán

Si bien es una época complicado para este tipo de gastos, el fanático rojiblanco hace el esfuerzo y dice presente. Sobre todo por esta campaña que ilusiona, acompañado del mensaje que motiva el DT Cristian González. Algo que contagia y se apuesta.

• LEER MÁS: El momento que vivieron los socios incondicionales de Unión

Es así como en la previa, el club brindó detalles para aquellos que quieren decir presente en el Templo de la Avenida López y Planes contra Huracán.

El comunicado de Unión

Partido: UNIÓN frente a Huracán

Día de partido: Sábado 19 de octubre de 2024

Partido de Primera División: 21.15 horas

Apertura del Estadio: 19.15 horas

Oficina de Socios:

Jueves y viernes de 9.00 a 19.00 horas

tribuna unión.jpg Los hinchas de Unión se preparan para copa el 15 de Abril para el partido ante Huracán. Prensa Unión

Sábado cerrado

IMPORTANTE:

– LOS SOCIOS INGRESAN CON CARNET Y CUOTA AL DÍA (octubre).

– TRAER DNI.

– SOCIOS QUE NO TENGAN LA CUOTA AL DÍA NO PODRÁN INGRESAR. NO HABRÁ MÁS RETENCIÓN DE CARNETS, PUDIENDO REGULARIZAR EN EL MOMENTO A TRAVÉS DE CAUNION.BOLETERIAVIP.COM.AR E INGRESAR.

– CARNETS IRREGULARES CON FALLAS SERÁN RETENIDOS. PODRÁN INGRESAR CON SU DNI.

» PLATEAS PARA SOCIOS

VENTA

– Venta online a través https://caunion.boleteriavip.com.ar/

– En boletería sobre Bv. Pellegrini el sábado desde las 15.00 horas

PRECIOS:

PLATEA SUDOESTE: $24.000

PLATEA ALTA: $21.000

PLATEA REDONDA: $15.500

» GENERALES NO SOCIOS

VENTA

– Venta online a través https://caunion.boleteriavip.com.ar/

– En boletería sobre Bv. Pellegrini el sábado desde las 15.00 horas

PRECIOS

ENTRADAS GENERALES PREFERENCIALES (INGRESO POR CÁNDIDO PUJATO Y LÓPEZ Y PLANES): $15.000

JUBILADOS: $7.500

MENORES DE 11 AÑOS (INCLUSIVE) DEBEN ABONAR EL SEGURO CORRESPONDIENTE: $4.000

» PLATEAS NO SOCIOS

VENTA

– Venta online a través https://caunion.boleteriavip.com.ar/

– En boletería sobre Bv. Pellegrini el sábado desde las 15.00 horas

PRECIOS

PLATEAS ALTA: $36.000 (incluye entrada gral.)

PLATEA REDONDA: $30.500 (incluye entrada gral.)

CALLES – INGRESOS

– POPULAR SOCIOS (Ingreso por Cándido Pujato y López y Planes)

– POPULAR NO SOCIOS (Ingreso por Cándido Pujato y López y Planes)

– PLATEAS REDONDA Y SUDOESTE (Ingreso Av. Perón y Bv Pellegrini)

– PLATEAS SUDESTE, PALCOS, PREFERENCIAL, PLATEAS ALTAS Y CODO DE DAMAS (Ingreso Bv. Pellegrini y López y Planes)

– SECTORES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD:

. Discapacidades motrices: Platea Redonda por Portón 9, sobre Bv. Pellegrini (cupos limitados)

. Otro tipo de discapacidad: Portón nº 7, sobre Cándido Pujato

INFORMACIÓN ADICIONAL:

– MENORES DE CINCO AÑOS (INCLUSIVE): ACOMPAÑADO DE UN ADULTO SOCIO NO ABONAN PLATEA. LOS NO SOCIOS DEBERÁN ADQUIRIR EL SEGURO DEL MENOR Y LOS SOCIOS INGRESAN CON CARNET Y CUOTA AL DÍA.

– EL CODO DE DAMAS Y JUBILADOS ES EXCLUSIVO PARA SOCIOS