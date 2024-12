Todo lo que el hincha de Unión debe saber para el duelo ante Vélez en el 15 de Abril

Unión ya digirió la derrota ante Platense y se mentalizó en encontrar la rápida recuperación el sábado cuando reciba, a partir de las 19, a Vélez por la fecha 26 de la Liga Profesional para cimentar el sueño de llegar a la próxima Copa Sudamericana. Tres caídas en fila que golpearon el ánimo, pero no el sentido de lucha.

Asimismo, estará el condimento especial de evitar que Fortín se consagre en el 15 de Abril, lo que se vuelve un plus en la previa. Esto hará que la gente nuevamente acompañe multitudinariamente para cosechar unos tres puntos tan relevantes.

Justamente el Tate se caracterizó por hacerse muy fuerte de local, pero en las últimas presentaciones vino en baja. Pero el hambre de gloria está al flor de piel como para tirar la toalla. Entonces, el club jugó al anticipo y brindó los detalles de la venta de entradas mediante un comunicado especial. Tomá nota:

Partido: UNIÓN frente a Vélez

Día de partido: Sábado 7 de diciembre de 2024

Partido de Primera División: 19.00 horas

Apertura del Estadio: 17.00 horas

Oficina de Socios:

Jueves y viernes de 9.00 a 19.00 horas

Sábado cerrado

IMPORTANTE:

– LOS SOCIOS INGRESAN CON CARNET Y CUOTA AL DÍA (noviembre).

– TRAER DNI.

– SOCIOS QUE NO TENGAN LA CUOTA AL DÍA NO PODRÁN INGRESAR. NO HABRÁ MÁS RETENCIÓN DE CARNETS, PUDIENDO REGULARIZAR EN EL MOMENTO A TRAVÉS DE CAUNION.BOLETERIAVIP.COM.AR E INGRESAR.

– CARNETS IRREGULARES CON FALLAS SERÁN RETENIDOS. PODRÁN INGRESAR CON SU DNI.

tribuna Unión (2).jpg Los hinchas de Unión coparán el 15 de Abril para el duelo ante Vélez.

» PLATEAS PARA SOCIOS

VENTA

– Venta online a través https://caunion.boleteriavip.com.ar/

– En boletería sobre Bv. Pellegrini el sábado desde las 13.00 horas

PRECIOS:

PLATEA SUDOESTE: $24.000

PLATEA ALTA: $21.000

PLATEA REDONDA: $15.500

» GENERALES NO SOCIOS

VENTA

– Venta online a través https://caunion.boleteriavip.com.ar/

– En boletería sobre Bv. Pellegrini el sábado desde las 13.00 horas

PRECIOS

ENTRADAS GENERALES PREFERENCIALES (INGRESO POR CÁNDIDO PUJATO Y LÓPEZ Y PLANES): $15.000

JUBILADOS: $7.500

MENORES DE 11 AÑOS (INCLUSIVE) DEBEN ABONAR EL SEGURO CORRESPONDIENTE: $4.000

» PLATEAS NO SOCIOS

VENTA

– Venta online a través https://caunion.boleteriavip.com.ar/

– En boletería sobre Bv. Pellegrini el sábado desde las 13.00 horas

PRECIOS

PLATEAS ALTA: $36.000 (incluye entrada gral.)

PLATEA REDONDA: $30.500 (incluye entrada gral.)

CALLES – INGRESOS

– POPULAR SOCIOS (Ingreso por Cándido Pujato y López y Planes)

– POPULAR NO SOCIOS (Ingreso por Cándido Pujato y López y Planes)

– PLATEAS REDONDA Y SUDOESTE (Ingreso Av. Perón y Bv Pellegrini)

– PLATEAS SUDESTE, PALCOS, PREFERENCIAL, PLATEAS ALTAS Y CODO DE DAMAS (Ingreso Bv. Pellegrini y López y Planes)

– SECTORES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD:

. Discapacidades motrices: Platea Redonda por Portón 9, sobre Bv. Pellegrini (cupos limitados)

. Otro tipo de discapacidad: Portón nº 7, sobre Cándido Pujato

INFORMACIÓN ADICIONAL:

– MENORES DE CINCO AÑOS (INCLUSIVE): ACOMPAÑADO DE UN ADULTO SOCIO NO ABONAN PLATEA. LOS NO SOCIOS DEBERÁN ADQUIRIR EL SEGURO DEL MENOR Y LOS SOCIOS INGRESAN CON CARNET Y CUOTA AL DÍA.

– EL CODO DE DAMAS Y JUBILADOS ES EXCLUSIVO PARA SOCIOS