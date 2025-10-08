Unión busca respuestas: Madelón prueba cambios y sistemas en la previa del viaje a Santiago

Leonardo Madelón pateó el tablero en Unión, de cara al partido ante Central Córdoba, con cambios de nombres y también de sistemas de juego.

De cara al compromiso del próximo viernes a las 16.45 ante Central Córdoba, en Santiago del Estero, Leonardo Madelón ensaya alternativas en busca de un funcionamiento más efectivo en Unión . El encuentro, correspondiente a la fecha 12 de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional, será arbitrado por Andrés Gariano y aparece como un duelo clave en la pelea por los puestos de clasificación a octavos de final.

El Tatengue, que viene de caer en el 15 de Abril frente a Aldosivi, acumula tres partidos sin ganar —antes había empatado ante Independiente Rivadavia y Banfield—, aunque todavía se mantiene entre los equipos de arriba en la tabla. Central Córdoba, con dos puntos menos, es precisamente el primer conjunto que hoy quedaría fuera del grupo de clasificados, lo que le da al duelo un valor extra en la pelea directa.

Los movimientos que ensayó Leo Madelón en Unión

Durante la práctica del martes, Madelón introdujo cambios de nombres y también variantes tácticas. En un primer tramo, dispuso un esquema 4-4-1-1, con Nicolás Palavecino en lugar de Lucas Gamba y Augusto Solari por Julián Palacios, utilizando al ex-Defensa y Justiciacomo mediapunta detrás de Cristian Tarragona. En esa disposición, el equipo formó con:

Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini y Mateo Del Blanco; Solari, Mauro Pittón, Mauricio Martínez y Franco Fragapane; Palavecino y Tarragona.

Luego, el entrenador decidió probar con línea de cinco defensores, lo que configuró un 5-3-1-1. En ese esquema, ingresó Juan Pablo Ludueña por Gamba y se mantuvo Palavecino, quedando el equipo con: Tagliamonte; Vargas, Ludueña, Rodríguez, Fascendini y Del Blanco; Solari, Martínez y Pittón; Palavecino; Tarragona.

Diego Díaz out, Marcelo Estigarribia con un pie afuera

La otra novedad pasa por el estado físico de Marcelo Estigarribia, quien arrastra molestias articulares en ambas rodillas y prácticamente está descartado para el viaje a Santiago del Estero. En cambio, tanto Fascendini como Del Blanco dejaron atrás sus molestias y estarán disponibles. Vale recordar que ya quedó desafectado Diego Armando Díaz.

Si bien las pruebas dejan entrever la búsqueda de variantes y soluciones, Madelón no confirmó el equipo y todo indica que seguirá analizando opciones en las próximas prácticas. La decisión final recién se conocerá minutos antes del inicio del partido ante el Ferroviario, en un choque donde Unión buscará reencontrarse con la victoria para sostenerse entre los mejores del torneo.