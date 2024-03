Un ex-Unión empieza a cosechar aplausos en Chile

El pasado fin de semana recibió su primer reconocimiento de una hinchada exigente que lo premió con muchos aplausos por su gran actuación en la victoria contra O'Higgins.

"Cada vez me voy sintiendo más cómodo y adaptando un poco más al fútbol chileno. Poco a poco me voy conociendo con mis compañeros y me voy adaptando a este fútbol", expresó el oriundo de Hermoso Campo.

Y después, agradeció el apoyo de los fanáticos: "Para mí está muy bueno. Es una motivación, pero yo creo que la motivación la damos nosotros los jugadores. En Argentina a los estadios que siempre vas de local o visitante siempre hay muchas personas, así que está bueno también cuando vas de visitante, que esté tan lleno. Pero bueno, creo que como la U no hay ningún estadio que llenen así".