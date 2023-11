Una baja de peso y que a Unión no le deja ni un peso

Está claro que el accionar de Calderón no fue el mismo que el de sus compañeros. Y además faltó a su palabra, ya que públicamente dijo que no se iría de Unión como jugador libre. Luego del partido con Godoy Cruz en mayo de este año y en diálogo con Sol Play 91.5 fijó su postura.

"No me quiero ir libre, soy patrimonio del club, irse libre es cagar al club, y es algo que yo no quiero hacer por un montón de cuestiones- Yo debuté acá, Unión es mi casa, me vio crecer, ojalá lleguen a un acuerdo y todo se solucione para estar todos tranquilos", aseguró.

Para luego agregar "Mi representante está negociando con Luis, obviamente que no quiero cagar al club, yo soy jugador del club y no lo quiero cagar. Se tienen que poner de acuerdo entre ellos dos para arreglar y que todo quede claro, y seguramente voy a tener un año más en Unión".

Así las cosas, nada de lo que dijo lo cumplió, aunque habrá que decir dentro de la cancha dejó todo hasta el último minuto siendo una de las figuras en el partido ante Tigre. Calderón que tenía todo para irse por la puerta de adelante, se va de Unión por la venta y todos lo lamentan, no solo por el perjuicio deportivo, sino también económico.