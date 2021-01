Unión, ¿a la carga por el goleador que pretende Azconzábal?

LEER MÁS: La condición para que Enzo Copetti llegue a Unión

Por ese motivo pretende que llegue un goleador, más allá que el apuntado está muy lejos de parecerse futbolísticamente a Pocho Troyansky, con lo cual queda de manifiesto que Azconzábal quiere seguir potenciando a ese sector del campo de juego, al igual que la defensa y al mediocampo.

image.png Federico González, el goleador apuntado por Unión por pedido expreso de Juan Azconzábal.

El goleador que pretende Azconzábal es Federico González, exdelantero de Tigre, donde fue campeón de la Copa de la Superliga en 2019, y que actualmente se encuentra en Estudiantes de La Plata, donde no tuvo la explosión futbolística que fue a buscar a ese club.

El nombre del goleador Federico González no es nuevo en Unión, ya que también fue apuntado en el anterior mercado de pases, sin éxito para poder lograr su contratación. Está claro que la situación no parece sencilla, debido a que Estudiantes cambió de técnico, con la llegada de Ricardo Zielinski, con lo cual habrá que ver si figura o no dentro de sus planes deportivos.

El goleador que pretende Unión surgió futbolísticamente de Independiente (2006/2007), mientras que luego pasó a Ferro (2007/2009), Atlético de Rafaela (2010/2015), Tigre (2015/2016 y 2018/2019), Puebla de México (2016/2017) y Estudiantes (2019/2021).

Habrá que ver si Unión acelera por Federico González o bien se trata de un rumor más en el mercado de pases, donde se sabe que se busca un goleador y que incluso se reconocieron contactos con el delantero Enzo Copetti de Atlético de Rafaela.