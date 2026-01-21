Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión abre sus puertas al futuro y prueba jugadoras para todas sus categorías

El fútbol femenino de Unión lanzó una convocatoria abierta para jugadoras desde los 12 años, con pruebas programadas este viernes en el Predio 1.

21 de enero 2026 · 12:23hs
En una apuesta sostenida por el crecimiento del fútbol femenino, Unión anunció una nueva jornada de pruebas destinada a incorporar jugadoras en todas sus categorías. La iniciativa, abierta a futbolistas desde los 12 años, se desarrollará este viernes y busca seguir fortaleciendo la estructura deportiva del club.

Convocatoria abierta para el fútbol femenino de Unión

La convocatoria está dirigida a jugadoras y arqueras a partir de los 12 años, sin distinción de categoría, en el marco de un proceso de detección y formación que el club viene impulsando en los últimos años. La jornada de pruebas se llevará a cabo el viernes 23 de enero, desde las 14.30, en el Predio 1 – Coliseo.

Desde la organización informaron que las futbolistas deberán presentarse con botines, canilleras y botella de agua, elementos indispensables para participar de la actividad. La evaluación estará a cargo del cuerpo técnico del fútbol femenino, que observará tanto aspectos técnicos como físicos y actitudinales.

El formulario de inscripción ya se encuentra disponible y puede completarse a través del link publicado en el Instagram oficial del fútbol femenino de Unión. Desde el club remarcaron la importancia de realizar la inscripción previa para una correcta organización de la jornada.

