Unión acordó el préstamo de Ezequiel Cañate a Banfield

Si bien falta la oficialización, sería una cesión por 18 meses. Una nueva baja para el plantel que comanda Cristian González, que pierde fichas y suma poco. Hasta el momento, solo arribó el delantero Gonzalo Morales, en una situación que genera incertidumbre en los hinchas, en un mercado de pases que llama la atención por todo lo que estará en juego a partir de este viernes.

Kily no tenía a Cañete entre las prioridades y por eso no puso reparos en este pase, aunque como fue jugador, siempre es de la idea de no cortarle la carrera a nadie.

Cañete.jpg Ezequiel Cañete deja Unión para pasar a Banfield. Télam

Se espera que a partir de ahora las novedades lleguen en torno a las incorporaciones. El técnico quiere un arquero caído lo de José Devecchi y un punta. También quedaría de lado el rumor de Leandro Benegas, al que Colo Colo no pretende dejar salir.

Un momento complicado dentro de un mercado de pases muy difícil, atendiendo a las definiciones que se vendrán en la Copa de la Liga. Unión por ahora se desarma más de lo que se arma.