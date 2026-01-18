Unión y los riesgos de que se inicie el Apertura con el mercado abierto

Unión debutará este jueves ante Platense mientras sigue inmerso en un mercado de pases incompleto y con posibles salidas sensibles.

Unión está a horas de iniciar el Torneo Apertura de la Liga Profesional, pero lo hará en un contexto tan desafiante como incierto. Este jueves 22 de enero, desde las 20, recibirá a Platense en el 15 de Abril, en el estreno por la Zona A, con la obligación de competir mientras el mercado de pases continúa abierto y con varios frentes sin resolver.

Hasta el momento, el club apenas logró cubrir una baja: la salida de Matías Tagliamonte fue compensada con la llegada de Matías Mansilla , la única incorporación confirmada. En el arco, tras la partida de Tomás Durso , Leonardo Madelón deberá arreglarse con Federico Gomes Gerth y Lucas Meuli como alternativas, sin refuerzos específicos para ese puesto.

El panorama se vuelve más complejo en la mitad de la cancha, donde Mauricio Martínez dejó un vacío que todavía no fue cubierto. No se descarta un regreso del volante si consigue su libertad de acción en Rosario Central, aunque por ahora es apenas una posibilidad.

Saravia y Tarzia, las prioridades que no llegan

La principal obsesión del entrenador es el mediocampo. Por encima incluso de la chance de retener o recuperar a Martínez, Madelón apuntó fuerte por el uruguayo Rodrigo Saravia, a quien ya dirigió en Gimnasia de La Plata. El volante estuvo cerca de llegar en el último mercado invernal y viene de rescindir con Belgrano, lo que alimenta la expectativa, aunque el acuerdo aún no se cerró.

Saravia.jpg Rodrigo Saravia es el volante que Leo Madelón quiere sí o sí para Unión.

En ofensiva, el nombre elegido es Lucas Tarzia, tras la negativa de Lanús de liberar a Lucas Besozzi, futbolista que Madelón conoce de su paso por Central Córdoba. Sin embargo, la negociación por Tarzia se presenta cuesta arriba: Independiente exige una suma elevada y el jugador también cuenta con ofertas desde el exterior.

El riesgo mayor: posibles salidas de titulares

Más allá de la escasez de refuerzos, el mayor riesgo no está solo en lo que falta, sino en lo que puede irse. Con el mercado aún abierto, Unión quedó expuesto a ofertas de último momento por futbolistas que hoy son titulares y piezas clave.

En ese grupo aparecen Mateo Del Blanco, por quien se habla de una propuesta inminente, Lautaro Vargas y Valentín Fascendini. Los tres tienen chances concretas de partir y en el club hay expectativas cifradas de ingresos económicos por eventuales transferencias, un escenario que podría obligar a rearmar sobre la marcha.

El propio entrenador reconoció que, mientras dure el mercado, las complicaciones pueden aparecer en cualquier momento. Unión deberá competir desde el primer día, sostener resultados y, al mismo tiempo, administrar un plantel que todavía puede sufrir modificaciones profundas.

El Apertura arranca, la pelota empieza a rodar y Unión se enfrenta a un desafío doble: sumar puntos en la cancha y atravesar un mercado de pases que, lejos de cerrarse, promete seguir moviendo piezas sensibles.