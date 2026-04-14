Unión en alerta: la vigilia por el aniversario 119, en duda por el clima

Unión dio a conocer todos los detalles sobre cómo será la vigilia para recibir a los 119 años, más allá que está condicionada por las condiciones del tiempo.

El Unión comenzó a vivir horas especiales en la antesala de un nuevo aniversario, aunque con un manto de incertidumbre en torno a uno de los eventos más esperados por sus hinchas.

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A través de un comunicado oficial, la institución brindó detalles sobre las actividades previstas en la previa del cumpleaños número 119, que se celebrará este 15 de abril, y advirtió sobre posibles modificaciones debido al clima.

La vigilia por el aniversario de Unión, en evaluación

En el parte difundido, el club confirmó que el OUTLET de Tienda Unión se desarrollará con normalidad este martes, de 16 a 23, con entrada libre y gratuita. Sin embargo, la atención está puesta en la tradicional vigilia.

“En relación a la Vigilia por el aniversario del 15 de Abril, y debido a las condiciones climáticas previstas, se aguardará para confirmar su realización”, informó la institución.

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Además, se dejó en claro que, en caso de no poder concretarse, las actividades serán reprogramadas: “En caso de no poder llevarse a cabo, las actividades oficiales programadas serán reprogramadas para la previa del partido del viernes ante Newell’s”.

Una celebración que ya se vive en Unión

Más allá de la incertidumbre, Unión ya palpita un nuevo aniversario. Cada 15 de abril representa una fecha profundamente significativa para la vida institucional y deportiva del club, movilizando a toda la familia rojiblanca.

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La vigilia, convertida en una tradición en la sede social, suele reunir a hinchas de todas las edades en una jornada cargada de identidad, con música en vivo, actividades y un clima festivo que crece con el correr de las horas.

El momento cúlmine llega con la medianoche, cuando se celebra el aniversario entre abrazos, cánticos y orgullo tatengue.

Por ahora, la pasión está intacta, aunque el desarrollo de la fiesta dependerá del comportamiento del clima en una jornada que promete ser especial para todo Unión.