Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión en alerta: la vigilia por el aniversario 119, en duda por el clima

Unión dio a conocer todos los detalles sobre cómo será la vigilia para recibir a los 119 años, más allá que está condicionada por las condiciones del tiempo.

Ovación

Por Ovación

14 de abril 2026 · 09:05hs
Unión en alerta: la vigilia por el aniversario 119, en duda por el clima

El Unión comenzó a vivir horas especiales en la antesala de un nuevo aniversario, aunque con un manto de incertidumbre en torno a uno de los eventos más esperados por sus hinchas.

LEER MÁS: Contra quién se cruzaría Unión en los playoffs del Apertura

A través de un comunicado oficial, la institución brindó detalles sobre las actividades previstas en la previa del cumpleaños número 119, que se celebrará este 15 de abril, y advirtió sobre posibles modificaciones debido al clima.

La vigilia por el aniversario de Unión, en evaluación

En el parte difundido, el club confirmó que el OUTLET de Tienda Unión se desarrollará con normalidad este martes, de 16 a 23, con entrada libre y gratuita. Sin embargo, la atención está puesta en la tradicional vigilia.

“En relación a la Vigilia por el aniversario del 15 de Abril, y debido a las condiciones climáticas previstas, se aguardará para confirmar su realización”, informó la institución.

Cumpleaños aniversario Unión.jpg

Además, se dejó en claro que, en caso de no poder concretarse, las actividades serán reprogramadas: “En caso de no poder llevarse a cabo, las actividades oficiales programadas serán reprogramadas para la previa del partido del viernes ante Newell’s”.

Una celebración que ya se vive en Unión

Más allá de la incertidumbre, Unión ya palpita un nuevo aniversario. Cada 15 de abril representa una fecha profundamente significativa para la vida institucional y deportiva del club, movilizando a toda la familia rojiblanca.

LEER MÁS: Amarillas que preocupan: así llega Unión al cierre del torneo

La vigilia, convertida en una tradición en la sede social, suele reunir a hinchas de todas las edades en una jornada cargada de identidad, con música en vivo, actividades y un clima festivo que crece con el correr de las horas.

El momento cúlmine llega con la medianoche, cuando se celebra el aniversario entre abrazos, cánticos y orgullo tatengue.

Por ahora, la pasión está intacta, aunque el desarrollo de la fiesta dependerá del comportamiento del clima en una jornada que promete ser especial para todo Unión.

Unión aniversario 15 de Abril
Noticias relacionadas
Es muy marcada la diferencia entre lo que Unión genera en los primeros tiempos a lo que muestra en los segundos tiempos.

Unión se ilusiona con los primeros tiempos y se decepciona con los segundos tiempos

union mira de reojo: defensa y talleres chocan en un duelo clave en varela

Unión mira de reojo: Defensa y Talleres chocan en un duelo clave en Varela

union volvio a tropezar con la misma piedra: no lo pudo sostener y lo pago caro en la plata

Unión volvió a tropezar con la misma piedra: no lo pudo sostener y lo pagó caro en La Plata

el partido diferente que jugara mansilla en union contra estudiantes

El partido diferente que jugará Mansilla en Unión contra Estudiantes

Lo último

Los pocos minutos que viene jugando en Colón Darío Sarmiento

Los pocos minutos que viene jugando en Colón Darío Sarmiento

Qué les pidió Scaloni a los jugadores de la Selección tras la lesión de Cuti Romero

Qué les pidió Scaloni a los jugadores de la Selección tras la lesión de Cuti Romero

Ugo Carabelli consiguió un triunfazo ante Khachanov en el ATP 500 de Barcelona

Ugo Carabelli consiguió un triunfazo ante Khachanov en el ATP 500 de Barcelona

Último Momento
Los pocos minutos que viene jugando en Colón Darío Sarmiento

Los pocos minutos que viene jugando en Colón Darío Sarmiento

Qué les pidió Scaloni a los jugadores de la Selección tras la lesión de Cuti Romero

Qué les pidió Scaloni a los jugadores de la Selección tras la lesión de Cuti Romero

Ugo Carabelli consiguió un triunfazo ante Khachanov en el ATP 500 de Barcelona

Ugo Carabelli consiguió un triunfazo ante Khachanov en el ATP 500 de Barcelona

Colón, con el mérito de haber apostado al proyecto con Medrán como DT

Colón, con el mérito de haber apostado al proyecto con Medrán como DT

Transporte en Santa Fe: Puccini denunció desigualdad en subsidios y pidió más federalismo

Transporte en Santa Fe: Puccini denunció desigualdad en subsidios y pidió más federalismo

Ovación
El Chino Garcé, a corazón abierto: recuerdos, reflexiones y su mirada sobre Colón

El Chino Garcé, a corazón abierto: recuerdos, reflexiones y su mirada sobre Colón

Los pocos minutos que viene jugando en Colón Darío Sarmiento

Los pocos minutos que viene jugando en Colón Darío Sarmiento

Unión, entre lo propio y lo ajeno: necesita una mano de Quimsa, que visita a Atenas

Unión, entre lo propio y lo ajeno: necesita una mano de Quimsa, que visita a Atenas

Newells, en alerta por Cóccaro y García de cara al duelo ante Unión

Newell's, en alerta por Cóccaro y García de cara al duelo ante Unión

Capibaras XV le ganó un partidazo 39-28 a Tarucas y sueña con las semifinales

Capibaras XV le ganó un partidazo 39-28 a Tarucas y sueña con las semifinales

Policiales
Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Cayeron los viajes fantasma: detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayeron los "viajes fantasma": detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Escenario
Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Tan Biónica hizo vibrar Santa Fe antes 25.000 personas en una noche histórica

Tan Biónica hizo vibrar Santa Fe antes 25.000 personas en una noche histórica

Noche redonda y fundamentalista en Tribus: Gaspar Benegas y Cultura Frita juntos

Noche redonda y fundamentalista en Tribus: Gaspar Benegas y Cultura Frita juntos

Homer el Mero Mero llega a Santa Fe con su Resurrección Tour 2026

Homer el Mero Mero llega a Santa Fe con su "Resurrección Tour 2026"

La dupla más importa del momento vuelve a Santa Fe: Appetite (The GunsN Roses Experience) & Bon Jovi X Valentinos

La dupla más importa del momento vuelve a Santa Fe: Appetite (The Guns'N Roses Experience) & Bon Jovi X Valentinos