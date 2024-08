Unión, alerta: sigue la operación por Kily González en Boca

UNO Santa Fe, sin embargo, se hizo eco en los últimos días de los rumores de varios medios y periodistas de Buenos Aires que dan cuenta que Cristian González está en el radar de Boca, y que incluso es Juan Román Riquelme el que ya lo tiene apuntado para el momento en que se vaya Diego Martínez.

Los rumores de Kily González crecen a medida que aumenta la crisis en Boca

Y la imagen de Diego Martínez se sigue deteriorando con el correr de las semanas. Esta vez, tras el empate ante Independiente Rivadavia en Mendoza, otra vez se comenzó a hablar de la inestabilidad del exentrenador de Tigre, y se habla de Cristian González.

Cristian González.jpg UNO Santa Fe | José Busiemi

Algunos medios rosarinos también dieron cuenta que el nombre de Cristian González se estuvo mencionado para volver a Central. Incluso se mencionó de un contacto entre el presidente Gonzalo Belloso y el actual DT de Unión, cuestión que fue desmentida para Kily.

Lo concreto es que otra vez es desde Buenos Aires de donde llega la información que vincula a Cristian González con Boca, sobre todo después del pobre empate del equipo de Diego Martínez ante Independiente Rivadavia, en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

Diego Martínez.jpg @BocaJrsOficial

El sitio Urgente 24, tituló: "Comenzó la operación Kily González en Boca y Diego Martínez no ayuda". Y se destaca: "El periodismo empezó a considerar el nombre de Kily González en Boca mientras que el presente de Diego Martínez no es el mejor". La referencia es para los medios porteños, que indican sobre la chance de que el DT de Unión sea el reemplazante del Gigoló.

Más repercusiones sobre los rumores de Kily González a Boca

"Diego Martínez no está encontrando la vuelta y en el periodismo se está comenzando a instalar y a operar por Kily González. El ex jugador del Xeneize actualmente dirige Unión y es muy querido en el Tatengue aunque tiene algunos inconvenientes en el club de Santa Fe. Previo al encuentro entre Unión y Belgrano, Chavo Fucks, quien fue comentarista de dicho encuentro dijo: 'hay un rumor fuerte de que es el último partido en Unión para el Kily González. Unión está inhibido por una deuda que mantiene con el ahora técnico de Banfield Gustavo Munúa... este es uno de los temas que mantiene inquieto al Kily'.

En otro tramo de la misma nota, se hizo hincapié: "Luego, Fucks instaló la posibilidad de que el entrenador del Tatengue vaya al Xeneize en plena transmisión. Primero tuvo un fallido mencionando a "Central y Boca" mencionando a clubes sin entrenador y luego dijo: 'Boca es una caja de resonancia que lo incluye a él como un posible reemplazante de Diego Martínez' Otro de los que mencionó a Kily es Juan Carlos Artelino, periodista de varios medios. Dijo: 'Hoy esta Martinez como DT en Boca, pero mañana; pasado; dentro de 1 año, el futuro técnico casi con seguridad será Gonzalez. Si, el Kily. Le encanta a Riquelme. El tiempo dirá'".

Por lo pronto, Kily González tiene contrato con Unión hasta el 31 de diciembre de este año, mientras que Diego Martínez en Boca hasta el 31 de diciembre del año que viene. El DT tatengue, tras el empate ante Belgrano, apuntó: "Las cartas están jugadas en un mercado largo. Me queda irme y dejar a mis jugadores. O que me llamaron Boca o Central, muchos lo dijeron. Dejo y me voy. El día que lo tenga primero se los diré a mis jugadores, tengo la camiseta puesta con Unión hasta el final".