Unión, a la espera de un miércoles clave: se define el fixture de la Liga Profesional

Este miércoles Unión conocerá en qué zona caerá y cuáles serán sus rivales en los Torneos Apertura y Clausura de la Liga Profesional.

Mientras Estudiantes y Racing ultiman detalles para disputar la final del Torneo Clausura, el resto de los clubes del fútbol argentino ya entró en período de descanso. Unión no es la excepción. Sin embargo, aunque el plantel goza de vacaciones, en Santa Fe nadie pierde de vista lo que ocurrirá este miércoles 10 de diciembre, fecha en la que se sortearán dos competencias que marcarán el rumbo del 2026: la Liga Profesional y la Copa Argentina.

El campeonato del próximo año mantendrá el formato utilizado durante 2025: dos certámenes –Apertura y Clausura– divididos en dos zonas de 15 equipos cada uno, con instancias eliminatorias a partido único para definir a los campeones. Para Unión, que buscará dar un salto de calidad en ambos torneos, el armado de los grupos será determinante.

La renovación en la grilla de participantes será mínima pero no menor: tras los descensos de Godoy Cruz y San Martín de San Juan, habrá dos nuevos protagonistas en Primera: Gimnasia de Mendoza y Estudiantes de Río Cuarto.

El 2026 estará atravesado por el Mundial, por lo que el Apertura comenzará el fin de semana del 24 de enero, con el objetivo de llegar al parate con la competencia definida. El Clausura, por su parte, iniciará después de la cita mundialista, aunque la fecha exacta aún no fue establecida.

Sorteos que cambian de sede tras el escándalo judicial

El fútbol argentino debía conocer el fixture el martes, pero la organización quedó envuelta en un sorpresivo episodio: una causa judicial por presuntas irregularidades en la empresa Sur Finanzas derivó en allanamientos simultáneos en la AFA, la Liga Profesional y varios clubes. Esto obligó a suspender el sorteo que estaba previsto en Puerto Madero.

Finalmente, todo quedó reprogramado para este miércoles en el Predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza. Allí se definirán primero los grupos de los torneos de Primera División y luego, con televisación incluida, se realizará el sorteo de la Copa Argentina desde los 32avos de final.

Qué debe saber Unión sobre los sorteos

El sorteo de la Liga Profesional no será televisado, por lo que las definiciones se conocerán exclusivamente a través de los canales oficiales de la organización. Para Unión, cada cruce será trascendental en un año con un calendario más ajustado que nunca.

En cambio, el sorteo de la Copa Argentina sí podrá seguirse en vivo por YouTube desde las 12:00. Allí se conocerá el cuadro completo de una competencia que suele ser un escenario de sorpresas y que el Tatengue apunta a transitar con ambición.

Lo que viene: un 2026 exigente para Unión

La Liga Profesional mantendrá su estructura habitual: dos zonas, fase de grupos, clasificación de los ocho mejores de cada una y cruces de eliminación directa. Con el inicio del Apertura fijado para fines de enero, Unión ya sabe que tendrá un arranque temprano y un calendario partido por la mitad debido al Mundial.

A la espera del sorteo, en el club santafesino entienden que este miércoles será un día decisivo para comenzar a delinear los objetivos de una temporada que promete ser tan intensa como desafiante.