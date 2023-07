Unión se hace fuerte atrás pero no logra convertir y fue empate sin goles ante Platense.

Unión está terminando la Liga Profesional con un sabor agridulce. Empató 0 a 0 contra Platense, ratificando que recuperó solidez defensiva, pero a la par, extendió su anemia ofensiva, una constante en este semestre. Desde el arribo de Cristian González aún no pudo sumar de a tres.

Del Blanco: "Me estoy adaptando bien a mi nueva posición"

En el arranque, Junior Marabel probó con un remate al primer palo que fue controlado por el arquero Ramiro Macagno. Y minutos después, el delantero paraguayo no alcanzó a darle dirección a un cabezazo que se fue al lado del caño izquierdo.

En ese inicio era Unión el que más insinuaba buscando jugar el balón por abajo y con la proyección de sus laterales. Sin embargo, con el transcurso del primer tiempo, Platense se acomodó mejor, intentó progresar a partir del manejo del balón aunque le faltó profundidad.

Unión-Platense2.jpg José Busiemi / UNO Santa Fe

Unión no sufrió en defensa, pese a algunos movimientos interesantes de los puntas del Calamar que no terminaron en situaciones de peligro. Al Tate le costó generar chances para convertir ya que Marabel no estuvo preciso y Jerónimo Dómina fue bien controlado.

Unión extrañó a Imanol Machuca, ya que al equipo le faltó desequilibrio en el mano a mano como para romper el bloque defensivo del elenco visitante.

Fue demasiado forzado lo que intentó el Rojiblanco en ataque, ya que no tuvo fluidez en los movimientos ofensivos y por ese motivo Insinuó más de lo que pudo concretar como por ejemplo un centro rasante de Marabel que nadie llegó a conectar.

Unión-Platense4.jpg José Busiemi / UNO Santa Fe

El empate se ajustó a lo que fue la primera etapa, dado que si bien el que más buscó fue Unión, el equipo dirigido por el Kily González no tuvo la claridad necesaria ni mucho menos la contundencia que se requiere para ponerse arriba en el marcador.

Lo buscó pero no tuvo herramientas para convertir

En el segundo tiempo, Unión lo fue a buscar pero nunca encontró los caminos como para inquietar a Platense; apenas generó una chance de gol que fue un cabezazo del debutante Mariano Meynier que terminó rozando el travesaño.

Y en el final. casi lo gana Platense con un cabezazo de Miguel Jacquet que Sebastián Moyano terminó despejando al córner. Fue lo único que pasó frente a los arcos en la etapa complementaria, dado que el Tate extrañó y mucho a Imanol Machuca y se repitió en ataque ante el orden de Platense que terminó jugando con línea de cinco.

Roldán.jpg José Busiemi / UNO Santa Fe

Es indudable que a Unión le falta y mucho en ataque, el equipo otorga ventajas en ese aspecto ante la falta de variantes ofensivas. No dispone de un goleador y eso lo termina pagando caro al punto tal de no haber convertido goles en los últimos cuatro partidos.

Un empate que deja sabor a poco y es que en la previa se trataba de un partido para sumar de a tres y despegar en el fondo de la tabla y además frente a un rival directo. No pudo lograrlo y de allí la frustración para el Tate que sumó tres empates consecutivos, los dos primeros dejando una mejor imagen como frente a Boca y Talleres.

¡EL TATENGUE Y EL CALAMAR REPARTIERON PUNTOS EN SANTA FE! | Unión 0-0 Platense | RESUMEN

El vaso medio lleno dirá que el equipo ganó en solidez defensiva y que no pierde y el vaso vacío, es que no gana y que sumó apenas tres puntos sobre 12 en juego y sin marcar goles. Y ambos análisis son ciertos, aunque claro está las estadísticas reflejan las dificultades que mantiene Unión como equipo.

El partido fue chato en todo aspecto sin emociones y en varios pasajes muy mal jugado, el 0 a 0 los termina calificando aunque Platense haya festejado mucho más el punto que el Tate.

SalidaUnión.jpg José Busiemi / UNO Santa Fe

SÍNTESIS

Unión 0: Sebastián Moyano; Nicolás Paz, Franco Calderón y Claudio Corvalán; Federico Vera, Enzo Roldán, Mauro Luna Diale, Yeison Gordillo y Mateo Del Blanco; Jerónimo Dómina y Junior Marabel. DT: Cristian González.

Platense 0: Ramiro Macagno; Raúl Lozano, Ignacio Vázquez, Marco Pellegrino y Juan Infante; Ronaldo Martínez, Franco Díaz, Iván Rossi y Sasha Marcich; Nicolás Castro y Mauro Quiroga. DT: Martín Palermo.

Goles: no hubo.

Cambios: ST 14' Nicolás Servetto x Mauro Quiroga e Ignacio Schor x Juan Infante (P); 17' Mariano Meynier x Junior Marabel (U); 27' Francisco Gerometta x Federico Vera y Ezequiel Cañete x Enzo Roldán (U); 34' Miguel Jacquet x Ronaldo Martínez (P); 35' Daniel Juárez Jerónimo Dómina (U) y 41'Jerónimo Cacciabue y Franco Baldassarra x Franco Díaz y Nicolás Castro (P)

Amarillas: Calderón (U); Lozano, Infante (P)

Arbitro: Fernando Espinoza.

Estadio: 15 de Abril.