Unión atraviesa su peor crisis en una década y es hora de que reaccione

Unión no tiene paz y vive en permanente ebullición. No hay dudas de que el club atraviesa su mayor crisis en 10 años. Pasó una década del último descenso en 2013 y desde ese momento hasta el presente, el Tate nunca estuvo tan mal como ahora. No solo en lo futbolístico, sino también en lo institucional.