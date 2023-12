El plantel de Unión está de licencia luego de mantener la categoría con el triunfo ante Tigre en Santa Fe. Sin embargo, el DT Cristian González todavía no se sacó el chip, ya que charla con la dirigencia temas que considera claves para la continuidad. "Fui contundente en la reunión y espero me hayan escuchado", reconoció en las últimas horas, tras la consagración del equipo en la Copa Santa Fe.

No solo en temas organizativos y de logística, sino también en el armado del plantel, con un esfuerzo mayor en las contrataciones y otras determinaciones en torno a las ventas. Las primeras sensaciones son positivas y ahora todo pasa por definir la pretemporada.

Pero también hay otros temas a resolver, como los contratos que terminan a fin de año. Hay dos que son un hecho que no continuarán: el colombiano Bryan Castrillón y Franco Calderón (quedará libre). Es probable que Oscar Piris tampoco siga, ya que casi no tuvo continuidad con Kily, a la vez que Sebastián Moyano es el que asoma con más chances.

Fue titular desde el primer momento para el técnico, pese a que llegó como respaldo Nicolás Campisi. El golero se volvió un bastión y siempre dijo sentirse cómodo en Santa Fe, pero desde que vino, siempre sus acuerdos se dejaron para lo último.

Acá tendrá mucho que ver lo que quiera el técnico, que desde ya busca mantener la base y potenciarla con otros nombres. Moyano sería una de las prioridades, pero habrá que tentarlo desde lo económico, cuando Unión no se destaca por pagar demasiado. Es un tema no menor pensando en el próximo campeonato, donde habrá que hacer una buena campaña para volver a escaparle al descenso. No está muy holgado, por lo que habrá que dar en la tecla con las decisiones. ¿Será una de ellas la continuidad de Moyano?