¿Unión baja de su calendario el Torneo Diego Barisone?

En las últimas horas tomó fuerza la información que este año, Unión no llevaría adelante el Torneo Diego Barisone, un clásico del fútbol amateur

Unión podría no llevar adelante este año el tradicional certamen Diego Barisone de fútbol amateur.

LEER MÁS: Unión recordó a Diego Barisone en una fecha muy especial

El año pasado, la cita fue entre el 14 y 17 de septiembre, con la presencia de equipos de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Colombia y Perú, se vivieron jornadas inolvidables con ese acto inaugural en el estadio 15 de Abril, que también formaba parte de la reunión de muchos chicos y chicas que sueñan con llegar a lo más alto.

En las últimas horas comenzó a tomar fuerza la información que en este 2024 no se dispute un evento con siete ediciones anteriores. Por el momento no hay ninguna voz oficial, si es que finalmente no se hace, las razones o motivos por los cuales se dejaría de lado un acontecimiento trascendente en el calendario rojiblanco.