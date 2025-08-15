Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión visitará a las 19 a Instituto en Alta Córdoba, en el Interzonal de la fecha 5 del Clausura, en busca de cortar una nefasta racha fuera de casa.

Ovación

Por Ovación

15 de agosto 2025 · 08:16hs
Unión busca aire en Alta Córdoba y romper su racha negativa fuera de casa

José Busiemi / UNO Santa Fe

Unión afrontará este viernes un compromiso de alto voltaje en Alta Córdoba, cuando desde las 19 visite a Instituto en el estadio Monumental Presidente Perón, por la quinta fecha (Interzonal) de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El encuentro será arbitrado por Bruno Amiconi y transmitido por ESPN Premium.

El Tatengue llega golpeado tras perder el invicto ante Argentinos Juniors, por 1-0 en La Paternal, y necesita imperiosamente sumar de a tres para tomar aire en la tabla de posiciones, donde el último de la general perderá la categoría. Un triunfo no solo le permitiría escapar momentáneamente de esa zona caliente, sino que lo dejaría a un punto de su rival de turno. Sin embargo, arrastra una racha negativa preocupante: hace casi 10 meses que no gana fuera de Santa Fe (3-2 ante Gimnasia en La Plata).

Dos presentes con la misma urgencia

Instituto, dirigido por Daniel Oldrá, también atraviesa un arranque irregular. Viene de empatar 1-1 con Platense en un partido cargado de polémica, y suma apenas un triunfo en el Clausura (ante Gimnasia en el Bosque). La “Gloria” perdió con River, e igualó frente a Vélez y el Calamar.

Unión Instituto 1.jpg

En el campamento de Unión, la única victoria llegó en la jornada inaugural frente a Estudiantes (1-0), a la que siguieron empates con Boca y Tigre, y la reciente derrota ante Argentinos. El equipo de Leonardo Madelón apenas convirtió dos goles en cuatro fechas, un déficit que preocupa en el 15 de Abril.

Partido bisagra para ambos

En Alta Córdoba ven este encuentro como un punto de inflexión: ganar significaría acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs y soñar con un cupo internacional, mientras que perder encendería alarmas por la permanencia.

En Unión, la principal novedad es el regreso de Franco Fragapane, quien cumplió la fecha de suspensión y apunta a ser titular en reemplazo de Augusto Solari. Madelón también tocaría la defensa, con el estreno del uruguayo Maizon Rodríguez por Juan Pablo Luduela, y también en la delantera, con el ingreso de Marcelo Estigarribia por Lucas Gamba.

Con necesidades compartidas y un historial reciente de empates y duelos cerrados, Instituto y Unión prometen un choque intenso en la noche cordobesa.

Probables formaciones de Instituto vs Unión

Instituto: Manuel Roffo; Juan Franco, Gonzalo Requena, Fernando Alarcón y Elías Pereyra; Francis Mac Allister, Stéfano Moreyra y Gastón Lodico; Manuel Romero, Damián Puebla y Alex Luna. DT: Daniel Oldrá.

Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini y Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez y Franco Fragapane; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.

Estadio: Monumental Presidente Perón

Árbitro: Bruno Amiconi

VAR: Fernando Espinoza

Hora de inicio: 19.

TV: ESPN Premium.

