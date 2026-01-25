Unión celebró a Leonardo Madelón, símbolo eterno del ADN tatengue

Unión homenajeó a Leonardo Madelón con un mensaje cargado de identidad y memoria. Sigue siendo la cara visible del sentimiento rojiblanco.

Unión volvió a mirar su propia historia para rendirle homenaje a una de sus figuras más representativas. A través de sus redes sociales oficiales, el club saludó a Leonardo Madelón, recordándolo no solo como entrenador, sino como una pieza fundamental en la construcción de la identidad rojiblanca, con aquel gol en la final de 1989 ante Colón como bandera eterna.

El mensaje fue breve, pero profundamente simbólico, destacando el vínculo que trasciende lo deportivo: “Referente, conductor y parte de la historia grande de Unión. Autor de cinco goles en nuestra institución, aunque uno solo alcanzó para quedar grabado para siempre en la memoria rojiblanca”.

El gol que marcó una era en Unión

A lo largo de su etapa como futbolista, Madelón convirtió cinco tantos con la camiseta tatengue. Sin embargo, hay uno que eclipsa a todos: el recordado gol en la final de 1989 frente a Colón, un grito que quedó tatuado para siempre en la memoria de los hinchas y que lo transformó en símbolo de pertenencia y sentido de pertenencia.

Leonardo Madelón.

No fue solo un tanto. Fue un momento que definió una época y que consolidó su lugar en el corazón del pueblo rojiblanco.

El DT que más veces volvió a casa

Pero la historia de Madelón con Unión no se detuvo en su etapa como jugador. El propio club lo subrayó en su publicación: “Nuestro DT. El que más veces estuvo al frente de nuestro equipo”.

Cada regreso suyo al banco tatengue estuvo marcado por el mismo denominador común: compromiso, conocimiento del club y una conexión genuina con la gente. En tiempos de vaivenes futbolísticos, su figura siempre representó un punto de estabilidad emocional para el hincha.

Unión por encima de todo

El posteo también puso el foco en los valores que el club identifica con su figura: “Gracias por representar estos colores con trabajo, convicción y sentido de pertenencia. Siempre poniendo a Unión por encima de todo”.

No es casual que Unión lo elija como rostro de su identidad. Madelón encarna esa mezcla de historia, lucha y amor por la camiseta que el club busca transmitir a cada nueva generación.

El saludo se cerró con un simple pero contundente mensaje: “¡Feliz cumpleaños, Leo!”

Un gesto institucional que, en realidad, funciona como algo más profundo: un recordatorio de que hay nombres que no solo pasan por un club, sino que se convierten en parte inseparable de su historia grande.