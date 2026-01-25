Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión pone el foco en Lanús: ¿Madelón meterá mano entre los 11?

Unión ya hace foco en Lanús, a quien visitará el jueves en La Fortaleza. Leo Madelón analiza variantes en el mediocampo y en la delantera.

25 de enero 2026 · 11:53hs
Unión pone el foco en Lanús: ¿Madelón meterá mano entre los 11?

Tras el empate sin goles en el debut frente a Platense en Santa Fe, Unión ya cambió el chip y piensa en su próxima parada: Lanús, a quien visitará el jueves a las 19.15 en el estadio Néstor Díaz Pérez, por la segunda fecha de la Zona A del Torneo Apertura. El Tatengue tendrá una medida exigente ante un rival que llega entonado luego de vencer 3-2 a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro.

El equipo de Leonardo Madelón dejó una imagen correcta en el estreno, aunque con margen de mejora en los últimos metros. Por eso, en la semana de trabajo que arranca en Casasol no se descartan retoques en la formación, más allá de que el DT no tiene bajas de peso y contará con prácticamente todo el plantel a disposición.

Vuelve Solari y se abren variantes en Unión

Una de las novedades es la recuperación de Augusto Solari, ausente ante Platense por una molestia física. El volante ya está en condiciones y vuelve a ser opción, lo que le da al entrenador una alternativa más en el mediocampo y por las bandas.

En ofensiva, Marcelo Estigarribia vuelve a meterse en la discusión por un lugar desde el arranque. El propio Madelón reconoció en conferencia que el delantero es una variante concreta para reemplazar a Agustín Colazo, en la búsqueda de mayor presencia en el área rival.

Movimientos por los costados

Los extremos también están bajo la lupa. Nicolás Palavecino podría ganar terreno e ingresar por Franco Fragapane, en una variante que apunta a darle mayor desequilibrio y frescura al ataque.

Bruno Pittón
Bruno Pittón, de buenos minutos ante Platense, podría aparecer entre los titulares de Unión para visitar a Lanús.

Además, no se descarta un movimiento táctico que el DT probó sobre el final del partido ante el Calamar: el ingreso de Bruno Pittón para que Mateo Del Blanco se adelante unos metros y juegue más cerca de los delanteros. Esa modificación dejó buenas sensaciones y es una carta que el cuerpo técnico analiza repetir en La Fortaleza.

Cuello se suma y esperan refuerzos

Entre las opciones que tendrá Madelón aparece también Brahian Cuello, quien ya está a disposición tras su llegada desde Delfín de Ecuador. De todos modos, en principio integraría la delegación y correría desde atrás en la pelea por un lugar entre los titulares.

Mientras tanto, la dirigencia sigue activa en el mercado. La prioridad pasa por sumar un volante central, y el nombre que seduce es Mauricio Martínez, hoy en conflicto con Rosario Central mientras intenta destrabar su salida.

Un rival copero en el arranque

El desafío no será menor: Lanús es uno de los equipos argentinos que disputará la Copa Libertadores, aunque Unión lo enfrenta justo en el inicio de la temporada, antes de que el Granate ponga la cabeza de lleno en el plano internacional.

Con el equipo aún en construcción pero sin urgencias físicas, Madelón aprovechará cada práctica para definir la mejor versión de un Unión que busca dar el golpe en el sur y sumar su primera victoria del torneo.

Unión Lanús Platense
