Fue un entretenido primer tiempo el que protagonizaron Unión y Godoy Cruz, de ida y vuelta, ya que el Tomba no salió a especular y buscó el arco rival y el Tate con la lógica necesidad de ganar también salió decidido a jugar en campo rival.

Le faltaron quizás situaciones de gol, pero hubo varias aproximaciones la más clara fue un remate de Tadeo Allende, que dio en el caño derecho aunque quedó la duda si el jugador estaba o no habilitado.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTNTSportsAR%2Fstatus%2F1704974714433618175&partner=&hide_thread=false Corvalán se salvó de la segunda amarilla



El capitán de Unión lo bajó a López Muñoz pero Falcón Pérez no lo consideró para tarjeta#LPFxTNTSports pic.twitter.com/jZrdO3XU4W — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 21, 2023

El Tate eligió atacar por izquierda, con las subidas de Kevin Zenón y Claudio Corvalán. Fue Zenón el que apenas iniciado el encuentro probó de tiro libre con un remate que se fue al lado del caño derecho y más tarde dentro del área buscó cruzar el remate pero se fue muy desviado.

Por momentos, Unión empujó pero no tuvo claridad ya que tanto Gonzalo Morales como Jerónimo Dómina fueron bien controlados. Siempre dio la sensación que Godoy Cruz tenía mayor poder de fuego y estuvo cerca de convertir con un remate que encontró la pierna de Corvalán luego de que Franco Calderón se resbalara.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTNTSportsAR%2Fstatus%2F1704976254133207254&partner=&hide_thread=false Hernán López Muñoz en cinco palabras: CRACK #LPFxTNTSports pic.twitter.com/V7e9k61GhK — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 21, 2023

El resultado parcial se ajustó a lo que fue el trámite del partido con Unión mostrando las mismas virtudes y defectos de siempre. Un equipo con mucha intensidad que no dio por perdida ninguna pelota, que en los metros finales evidenció dificultades para resolver y eso hizo que casi no inquietara al arquero Diego Rodríguez.

Buscó pero no logró el desequilibrió

Unión termino sumando un punto con sabor a poco ya, que tenía la ocasión de ganar y despegarse en la tabla general. No obstante, habrá que decir que hizo muy poco para ganar el partido y que el empate se ajusta a lo observado a lo largo de los 90 minutos.

Unión empujó en el segundo tiempo, intentó pero no tuvo claridad y las ganas se chocaron con la realidad. Al equipo le falta jerarquía sobre todo de mitad de cancha hacia adelante y eso no se suple por más voluntad y ganas que demuestre.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTNTSportsAR%2Fstatus%2F1704990678806122818&partner=&hide_thread=false EL RUSO LE SACÓ EL GOL AL TORO



A Diego Rodríguez se le escapó la pelota tras un remate de Luna Diale y luego se repuso con una gran atajada ante la definición de Gonzalo Morales#LPFxTNTSports pic.twitter.com/6ktGYBQEOk — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 21, 2023

En el aspecto físico y temperamental no se le puede reprochar nada, porque el equipo no claudica nunca, aún cuando es superado pero con eso solo esta claro que no alcanza. En el segundo tiempo lo fue a buscar, eligiendo atacar por izquierda, pero le costó mucho generar alguna opción clara como para abrir el marcador.

Apenas un remate que Rodríguez dio rebote y que Gonzalo Morales alcanzó a patear pero el arquero se repuso y atrapó el balón.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTNTSportsAR%2Fstatus%2F1704991486318620681&partner=&hide_thread=false Jerónimo Domina salió reemplazado y no ocultó su bronca #LPFxTNTSports pic.twitter.com/iqyK7h34NA — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 21, 2023

Nada solucionó el ingreso de Nicolás Orsini en lugar de Dómina y el Toro Morales tampoco prevaleció. A Unión le faltó peso dentro del área como para inquietar a un Godoy Cruz que juega bien a la pelota, sobre todo a la hora de hacer circular el balón.

Unión sigue invicto, suma siete puntos en el torneo y habrá que decir que en función de lo que tiene no está nada mal. Pero habrá que ver si a futuro le sigue alcanzando para evitar la zona roja, teniendo en cuenta que se vienen dos partidos como visitante y uno de ellos es nada menos que el Clásico.

¡RESULTADO EN SILENCIO ENTRE EL TATENGUE Y EL TOMBA EN SANTA FE! Unión 0-0 Godoy Cruz | RESUMEN

SÍNTESIS

Unión 0: Sebastián Moyano; Federico Vera, Nicolás Paz, Franco Calderón, Claudio Corvalán y Kevin Zenón; Tiago Banega, Joaquín Mosqueira y Mauro Luna Diale; Jerónimo Dómina y Gonzalo Morales. DT: Cristian González.

Godoy Cruz 0: Diego Rodríguez; Lucas Arce, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Thomas Galdames; Bruno Leyes, Roberto Fernández, Tomás Conechny y Hernán López Muñoz; Tadeo Allende y Salomón Rodríguez. DT: Daniel Oldrá.

Goles: no hubo.

Cambios: ST 14' Patricio Tanda y Nicolás Orsini x Tiago Banega y Jerónimo Dómina (U); 17' Daniel Barrea y Manuel Guillen x Thomas Galdames y Salomón Rodríguez (GC); 30' Cristian Núñez x Roberto Fernández (GC); 31' Lisandro Morales x Federico Vera (U).

Amarillas: Corvalán, Luna Diale, Paz, Calderón (U); Allende, Fernández, Guillen, Núñez (GC)

Árbitro: Yael Flacón Pérez.

Estadio: 15 de Abril.