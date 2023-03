Munúa por ahora no da pistas de los 11 de Unión para visitar a Central

El técnico comenzó el campeonato con un 4-3-3, que luego mutó al 3-4-3 y que retornó al 4-2-3-1 de base para encontrar la primera victoria de la temporada. Si se sienten en cuenta aspectos actuales y del pasado, es la idea que más cómoda le sienta al plantel y por eso, habría muchas chances que se mantenga para visitar al Canalla.

¿Esto quiere decir que habrá cambio de nombre para que ingrese Franco Calderón? No necesariamente, porque el técnico estuvo haciendo algunos movimientos en estos días y le dio rodaje a la misma formación. Esto hace que sean mayores las posibilidades de que aparezca la tradicional frase "equipo que gana no se toca", pero todavía no puede darse como hecho, porque restan las prácticas de este viernes y sábado, donde el charrúa pulirá detalles.

Gustavo Munúa.jpg Gustavo Munúa analiza ratificarle la confianza a los mismos 11 en Unión para jugar ante Rosario Central. UNO Santa Fe / José Busiemi

Este jueves se estuvieron haciendo algunas tareas físicas, para no perder la condición en el estilo vertical al que ahora se le sumó tenencia. Fue muy importante el aporte de Ezequiel Cañete en su tradicional posición de organizador de juego. Todavía está faltando que alguno de los 9 se destape, ya que hasta estas seis fechas ninguno pudo mojar.

Por ahora, los 11 de Unión que se perfilan para visitar a Rosario Central son: Santiago Mele; Federico Vera, Oscar Piris, Claudio Corvalán y Lucas Esquivel; Yeison Gordillo y Luciano Aued; Imanol Machuca, Ezequiel Cañete y Daniel Juárez; y Thiago Vecino. No está confirmado todavía, por lo que serán claves los últimos entrenamientos para tener la definición, ya que poner a Calderón es una tentación para el técnico.