Gugnali: "Estoy cansado de escuchar lo mismo de Unión"

"En líneas generales estoy un poco más alejado de Unión, se me van terminando las ganas, estoy cansado de escuchar lo mismo", apuntó de movida.

Para luego, enfatizar: "El problema de Unión no es el técnico de turno, es gravísimo, que sigan apareciendo pibes de inferiores está bien. Es una casualidad que aparezcan, después no se hace nada. Tengo gente amiga que trabaja en inferiores, me cuentan que no tienen pelotas".

LEER MÁS: Munúa por ahora no da pistas de los 11 de Unión

Gugnali fue crítico al apuntar que "todas las cosas que no puedo creer que nadie se haga cargo y pasen desapercibidas, sin hacer nada salen tres o cuatro pibes, es realmente un milagro que esto suceda en Unión".

En relación a la salida de Battión, Gugnali subrayó: "Lo lamento por Roberto, es cortar el hilo por lo más fino, es una vergüenza, que le culpan, el funcionamiento del equipo, el responsable es el técnico, estoy totalmente desalentado. El hincha de Unión merece todo el respeto. Llena la cancha, pobre gente, los directivos son la mayoría gente de bien, pero no alcanza. El club tiene que tener un proyecto, una idea. Ni hablar lo del predio, me dijeron que para clavar las estacas hay que usar un adoquín. Me da mucha pena, no lo digo irónicamente".

Consultado sobre si aceptaría un ofrecimiento para trabajar de la actual dirigencia que comanda Luis Spahn, Gugnali refrendó: "Yo no iría a emparchar ni atar con alambre, hay que sumar gente que de vuelta el club, con un proyecto, me voy desilusionando por el camino que van. En clubes de ascenso se inauguran predios. Santa Fe es una ciudad determinante, salieron los mejores jugadores, tiene campeones del mundo, cómo va a estar sumergido en esa mediocridad, siempre emparchando".